Stadtrat von Auma-Weidatal beschließt Haushalt

Der Haushalt der Landgemeinde Auma-Weidatal für das laufende Jahr ist beschlossene Sache. Der Stadtrat stimmte dem Entwurf in seiner Sitzung am Mittwochabend ohne größere Diskussionen einstimmig zu.

Wie Kämmerin Angelika Sorgalla sagte, umfasst der Haushalt insgesamt 7,4 Millionen Euro. Dabei entfallen 4,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 3,2 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt.

Gleichzeitig stimmten die Stadträte einem Finanzplan bis zum Jahr 2023 zu. Ziel sei es, ab dem nächsten Jahr die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Landgemeinde herzustellen, so Sorgalla. Seit 2013 befindet sich Auma-Weidatal in der Haushaltssicherung.

Schulden sollen weniger werden

Derzeit hat Auma-Weidatal laut Sorgalla Schulden in Höhe von circa 1,6 Millionen Euro. Davon sollen in diesem Jahr 138.550 Euro getilgt werden. „Unsere Einnahmen haben sich verbessert und wir haben Ausgaben, beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung, eingespart“, sagte Sorgalla. Bei 3491 Einwohner betrage die Pro-Kopf-Verschuldung in Auma-Weidatal derzeit 464 Euro.

Sorgen bereite der Kämmerin, dass die zu zahlenden Umlagen und Zuweisungen inzwischen fast zwei Millionen Euro betragen. „Seit 2011 müssen wir dafür immer mehr unserer Einnahmen aufwenden“ so Sorgalla. Da die Zuschüsse des Freistaats Thüringen parallel nicht gleichermaßen stiegen, sei es nicht einfach, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen.

Breitbandausbau als größte Investition

2,9 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in der Landgemeinde in Baumaßnahmen fließen. Größter Posten ist dabei der Breitbandausbau in Auma-Untendorf mit knapp 1,7 Millionen Euro. In den ländlichen Wegebau Muntscha sollen 300.000 Euro fließen.

Für die Sanierung der Kirchen in Staitz und Braunsdorf sind jeweils knapp über 150.000 Euro veranschlagt. In die Baumaßnahmen am alten Amtsgericht in Auma sollen 130.000 fließen. Für den Hochwasserschutz in der Landgemeinde sind 210.000 angesetzt.

Ein Großteil der Investitionen – rund 2,6 Millionen Euro – soll über Fördermittel finanziert werden. Zudem ist geplant, 509.850 Euro aus den Rücklagen zu entnehmen. Diese beliefen sich zum Ende des vergangenen Jahres auf 922.928 Euro, sagte Sorgalla.

Bürgermeister Schmidt zeigt sich zufrieden

Schließlich soll der Kassenkreditrahmen zur Liquiditätssicherung im laufenden Jahr auf 700.000 Euro festgesetzt werden, so Sorgalla. Diese könnten beispielsweise bei der Vorfinanzierung des Breitbandausbaus notwendig werden, sagte die Kämmerin.

Die Einwohner der Landgemeinde sollen indes nicht stärker zur Kasse gebeten werden. „Bei den Grundsteuern und der Hundesteuer bleibt alles gleich“, sagte Sorgalla. Die Einnahmen aus diesen Steuern sollen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Die Einnahmen aus den Gewerbesteuern seien leicht rückläufig.

Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) sagte, dass es „schön sei, dass wir nun beim Haushalt einen Abschluss gefunden haben.“ Nun könne man sich in Auma-Weidatal an die Arbeit machen. Auch der langfristige Finanzplan stelle ihn zufrieden. Schmidt schränkte aber auch ein: „Es ist nur ein Plan, der im nächsten Jahr schon wieder anders aussehen kann.“