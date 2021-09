Stadtrat Zeulenroda-Triebes mit langer Themenliste

Zeulenroda-Triebes. Unter anderem steht erneut die Beschaffung eines Radladers für den Bauhof zur Diskussion.

Am kommenden Mittwoch, 29. September, findet ab 18 Uhr die nächste Sitzung des Stadtrates Zeulenroda-Triebes im Schützenhaus in Triebes statt.

Nach der Einwohnerfragestunde liegen den Abgeordneten folgende Beschlüsse zur Abstimmung vor: Zum einen geht es um die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wohnungsbau am Tegauer Weg“ in Pahren und für das Bebauungsgebiet „Wohngebiet am Stausee“. Zudem sollen Bauleistungen für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Rötlein-Grundschule vergeben werden.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Tagesordnungspunkt acht dreht es sich um die finanziellen Eigenmittel für die Sanierung des Kommunalbades Zeulenroda. Für das gewerblich genutzte Gebiet im Ortsteil Arnsgrün, Bernsgrün und Pöllwitz muss ein Straßenname vergeben werden.

Weiterhin steht erneut die Erstbeschaffung eines Radladers für den städtischen Bauhof Zeulenroda-Triebes zur Debatte sowie die Verlängerung des gültigen Jugendförderplans der Stadt bis Ende 2022.

Schließlich geht es um eine außerplanmäßige Ausgabe für eine vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens der Stadtwerke GmbH sowie eine Abberufung sowie Neubesetzung eines berufenen Bürgers im nichttechnischen Ausschuss des Stadtrates.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Zeulenroda-Triebes.