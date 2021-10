Steine, Minerale und Fossilien: Ferienprogramm im Museum Reichenfels

Museumsleiterin Antje Dunse lädt auch in den Herbstferien wieder kleine Entdecker in das Museum Reichenfels ein.

Hohenleuben. Das erwartet Ferienkinder in der kommenden Woche in Hohenleuben.

Auch in den Herbstferien bietet das Museum Reichenfels in Hohenleuben wieder ein kostenfreies Programm für Schüler und Schülerinnen an. Diesmal stehen Steine, Minerale und Fossilien im Mittelpunkt.

Zu Gast im Museum ist der Edelsteinschleifer und Sammler Stephan Quosdorf aus Hohenleuben. Es würden erstaunliche Funde aus der Region und aus aller Welt gezeigt und erklärt. Dazu gebe es in der geologischen Sammlung des Museums eine ganze Menge. Außerdem könnten die Teilnehmer eigene Steinfunde mitbringen, die Stephan Quosdorf bestimmen wird.

Der 60-Jährige ist Edelsteinschleifer, Mineralien sind sein Leben. Schon als Kind hat er ausgefallene Steine gesammelt. Seit 2000 schleift und bearbeitet er hauptberuflich Edelsteine und kreiert eigenen Schmuck. Er präsentiert sich auf Mineralien- und Schmuckmessen sowie Handwerkermärkten, organisiert in Hohenleuben im Reußischen Hof jedes Jahr eine eigene Mineralienbörse und gibt Schleifkurse.

Ebenso gibt er Hinweise zum Anlegen einer eigenen Mineraliensammlung. Und wer noch keine Steine gesammelt hat, der erhalte das erste Objekt beim Ferienprogramm im Museum Reichenfels am Mittwoch, 27. Oktober, oder am Mittwoch, 4. November. Beginn ist jeweils 14 Uhr. Erwachsene zahlen als Begleitperson 3,50 Euro.

Gruselführungen zu Halloween

Am Halloween-Sonntag, 31. Oktober, finden im Museum Gruselführungen statt. Jeweils um 20 und 21 Uhr erfahren die Teilnehmer – mutige Kinder und Erwachsene – schaurig-schöne Geschichten zu Caspar Thoß oder dem Schleizer Richtschwert. Und wer weiß, vielleicht ist auch die ein oder andere unheimliche Begegnung dabei – denn „Nachts im Museum …“!

Als außerschulischer Lernort bietet das Museum Reichenfels unterrichtsergänzende und veranschaulichende Führungen speziell zur Ur- und Frühgeschichte Thüringens und der Region sowie zur regionalen Fauna, Geologie und Sagenwelt an.

Erwachsene zahlen 4 Euro und Kinder 2 Euro. Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich unter Tel. 036622/7102 oder per E-Mail an info@museum-reichenfels.de. Im Rahmen der Halloween-Veranstaltung des Jugendclubs Hohenleuben wird eine Gruselführung im Museum bereits um 19 Uhr besucht. Dazu erfolgt die Anmeldung über Tel. 0178/2126624 oder per E-Mail an kinderclub.g3@gmail.com.