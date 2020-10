Stimmung, wie zu vergangenen Zeiten

Die Prinzengarde des Berg’schen Carnevalsverein (BCV) wurde mit großem Hallo begrüßt. Zusammen mit den jungen Tänzerinnen der Teenies wussten die jungen Damen mit einem schwungvollen Tanz die Anwesenden zu begeistern. Aber auch unter den jungen Damen war die Freude und der Spaß am Tanzen deutlich zu spüren.

Im vergangenen Jahr feierten die Mitglieder des Carnevalsverein zum ersten Mal ihr Oktoberfest. Da aber noch im eigenen Vereinsheim im großen Stil. „Eigentlich wollten wir an den Erfolg des vergangenen Jahres anschließen“, sagt Bernd Polster, Präsident des BCV. Das war in diesem Jahr auf Grund der Corona-Krise nicht möglich. Und so mussten die Mitglieder Carnevalsverein in ihrer 55. Saison abspecken und konnten eben nur im kleinen Stil mit nur ein paar wenigen Besuchern feiern. „Ein paar mehr Besucher am Nachmittag hätten wir uns schon gewünscht“, meint der Präsident etwas wehmütig. Doch am Abend wurden noch die Fußballer und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Berga erwartet.

Röhrnkuchen heiß begehrt

Nichtsdestotrotz fühlten sich diejenigen, die gekommen waren, wohl. Nicht im Vereinsheim wurde gefeiert, sondern unterhalb der Standortes auf einer Freifläche, wo der Verein Pavillons aufgestellt hatte, ein paar Sitzmöglichkeiten bot und auf einer Freifläche ein kleines Programm initiierte. Die Bergschen Röhrnkuchen, die von Heiko Witzmann, der sonst in der Polizeigarde mitmischt, frisch gebacken wurden, gingen weg, wie heiße Semmeln.

Tombola war einer der Renner

Zwischen den einzelnen Programmpunkten gab es eine Tombola. Jede Menge Preise dafür bekamen die Narren von Sponsoren. Auch der Berg’sche Carnevallsverein muss sehen, dass er finanziell gut durch die Corona-Krise kommt. Schließlich haben sie das Vereinsheim in Berg und hier würden die Unterhaltskosten weiterlaufen, auch wenn sie keine Einnahmen haben. Da würden die Einnahmen vom Oktoberfest wenigstens etwas helfen. So war es auch nicht verwunderlich, dass die jungen Damen ihre Runden drehten und um Spenden baten.