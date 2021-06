Stolz auf die Gemeinschaft

Dieses Gefühl, ein Teil der Gemeinschaft zu sein, muss einfach der Grund dafür sein, dass die Teichwolframsdorfer zum Sommerfest allesamt so mächtig stolz waren. Ganz gleich, wem ich begegnete, stets hatte ich das Gefühl, dass sie mir ganz viel zu berichten hatten. Von den vielen schönen Gesprächen mit den Mitgliedern der Feuerwehr könnte ich mindestens noch mal so viel schreiben über ihr Tun, über die Einsätze, die Mitglieder und vieles mehr. So auch, dass sie etwas ausgebremst durch das Virus wurden bei ihrem nächsten Vorhaben, dem Bau des neuen Spritzenhauses. Die Feuerwehrmitglieder bauen nach dem Vorbild des alten Spritzenhauses ein neues. So zusagen als Attraktion im Ort für Einheimische und Besucher. Der Rohbau in Fachwerkkonstruktion steht und über eine Förderung durch das Leader-Programm konnten sich die Feuerwehrleute freuen. Jetzt soll es weitergehen. Durch die ausgefallenen Feste ist auch Ebbe in der Feuerwehrkasse.

„Wir werden es stemmen mit ganz viel Eigenleistungen und hoffentlich auch mancher Unterstützung und dann bekommen wir es hin“, “, ist René Thiele überzeugt. Mein Fazit: Respekt vor so viel Optimismus, gepaart mit einer ungeheuerlichen Aufbruchstimmung und Freude. Ich jedenfalls möchte den Bau des Spritzenhauses weiterverfolgen.