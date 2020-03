Straßenlampen sollen auf LED umgestellt werden

125.000 Euro sind im Haushaltsplan für 2020 eingeplant für die energetische Entwicklung der Stadt Zeulenroda-Triebes. Für die weiteren Jahre sind nur noch 20.000 Euro eingestellt.

Die Energetische Sanierung der Stadt betrifft besonders die Umstellung der Straßenlampen auf die LED-Technik. Die Stadträte Michael Glock (CDU) sowie Horst Gerber hatten in der Vergangenheit auf verschiedenen Stadtratssitzungen dieses Thema angesprochen und auf die daraus resultierende Kostenersparnis hingewiesen. „Im technischen Ausschuss haben wir in der aktuellen Haushaltsdiskussion gefordert, dass die Abschnitte für die Umstellung auf LED Beleuchtung der Straßenlaternen ausgeweitet werden“, so Gerber auf der Stadtratssitzung zu aktuellen Haushaltsdiskussion am Mittwochabend in der Reimann-Grundschule. So seinen in den Folgejahren die Abschnitte der betreffenden Straßenbeleuchtung zu klein gefasst. Es wären unter 50 Sichtpunkte. Er forderte, dass für diese Maßnahmen mehr geld eingestellt wird.