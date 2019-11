Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit um den Kindergarten

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will im Boot bleiben, die Stadt Zeulenroda-Triebes, als kommunaler Träger, führt Gegenargumente an. Nun müssen die Stadträte entscheiden.

Wenn heute Abend um 18 Uhr die Stadträte zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung zusammenkommen, dann wird im Tagesordnungspunkt 21 auch der Antrag des DRK Landkreis Greiz über die Übernahme der Trägerschaft der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in der Zeulenrodaer Straße der DSF, beraten.

Uli Schäfer, Vizepräsident des Verbandes, meldete sich vor der Stadtratssitzung zu Wort und wandte sich mit einem offenen Brief an die Ratsmitglieder. Der Grund dafür ist, dass in der Information seitens der Stadt lediglich zwei Gründe angeführt wurden, die für eine Übernahme der Trägerschaft sprechen, aber die Stadt führte knapp 20 Punkte an, die die kommunale Trägerschaft durch die Stadt Zeulenroda-Triebes favorisiert. Der Grund, warum das DRK jetzt eine Trägerschaft vom „Sonnenschein“ anstrebt, ist, weil die Kita „Villa Kinderglück“ in Trägerschaft des DRK im kommenden Jahr wegen bautechnischer Mängel geschlossen wird. Der Kindergarten wird in das Gebäude der Kindereinrichtung „Sonnenschein“ integriert. Mit der Schließung verliert das DRK auch die einzige Einrichtung in der Stadt, die sich in Trägerschaft des DRK befand.

Stadt führt jede Menge Gründe für die eigene Trägerschaft an

In der Beschlussvorlage sind lediglich die Senkung der Kosten für die Bewirtschaftung der Kita für die Stadt sprechen und eine Einsparung der Arbeitszeit durch die städtische Verwaltung, weil dieser Arbeitsaufwand bei einem Trägerwechsel durch das DRK übernommen werden würde. Die Stadt hingegen führt Gründe an für den Verbleib der Trägerschaft wie, den Austausch des Personals unter den städtischen Kitas im Bereich der Küche, bei Hausmeisterleistungen und Reinigungsarbeiten. Heilpädagogen wären eingebunden und das DRK hätte noch nie eine solche große Einrichtung geführt. (Im Sonnenschein sollen nach dem Einzug der Kitag „Villa Kinderglück“ rund 165 Kinder betreut werden). Aber auch solche Gründe der Stadt wie, dass sich der Förderverein „Sonnenschein“ zurückziehen würde, das Personal keinen Wechsel der Trägerschaft zustimmt oder das Personal nicht mehr als Wahlhelfer fungieren wird.

Sachlich-objektive Betrachtungsweise vermisst

Für Uli Schäfer sind die angeführten Punkte seitens der Stadt keine sachlich-objektive Betrachtungsweise. Das DRK hat sich in der Vergangenheit bewusst für die Stadt als Standort entschieden, haben allein in Zeulenroda-Triebes rund 250 Arbeitsplätze geschaffen in den verschiedenen Bereichen wie der Krankenpflege, haben Demenzgruppen eröffnet und haben in der Region viele Kindergärten in Trägerschaft, die alle voll belegt sind und deren Eltern sowie das Personal wahrhaftig keine Ängste zeigen. Er fordert eine ehrliche und offene Kommunikation. „Schließlich wollen wir vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten“, so Schäfer.