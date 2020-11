Stresslevel und Rücken auf dem Prüfstand

„Schön zu hören, dass bei mir alles passt“, sagt Connie Kärner als sie aus dem Gesundheitsmobil vor der Sparkasse in Zeulenroda-Triebes tritt. Aber was wird hier heute überhaupt getestet? Auf das neuartige Corona-Virus? Nein, denn die Vorsorge, die Simon Tholl und Matthias Schmitz vom Gesundheitsunternehmen Permendo im Auftrag der Krankenkasse AOK am Montag vor dem Geldinstitut anbieten, hat mit dem Virus nichts zu tun, hat aber wohl weltweit mehr gesundheitliche Probleme auf dem Gewissen als das Virus. Es geht nämlich um Gesundheit am Arbeitsplatz.

Bei Connie Kärner wurde gerade ihr Umgang mit Stress im Berufsalltag getestet. „Sie kann damit super umgehen“, sagt Matthias Schmitz. Viele andere nicht. Denn hierzulande berichtet fast die Hälfte der Arbeitnehmer davon, regelmäßig unter Beschwerden zu leiden, die durch jobbedingten Stress und Überlastung ausgelöst werden. Dem wollen die beiden Gesundheitscoaches bei den Mitarbeitern der Sparkasse in Zeulenroda-Triebes unter anderem auf den Grund gehen. „Das Angebot kommt super an“, sagt Simon Tholl. Nach und nach kommen die Mitarbeiter in den weißen Wagen vor der Tür. Neben dem körperlichen und psychologischen Stresslevel steht die sogenannte Körperzusammensetzungsanalyse zur Verfügung. So lassen sich auch Rückenschmerzen oder Fehlhaltungen erkennen. Beschwerden an der Wirbelsäule gelten als Volkskrankheit Nummer eins. Gerade bei sitzenden Tätigkeiten. „Wir geben den Arbeitnehmern anschließend konkrete Handlungsempfehlungen mit nach Hause“, sagt Matthias Schmitz. Das können kleine Übungen für den Arbeitsalltag sein, aber auch Präventionsangebote für die Freizeit. Denn Prävention sei besser als später den Körper reparieren zu müssen, was nur eingeschränkt möglich sei.