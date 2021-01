300 Meter lang ist die Stützmauer "Am Anger" in Triebes. Sie bedarf einer dringenden Sanierung.

Stützmauer in Triebes soll in diesem Jahr geplant werden

Seit zehn Jahren würde die Sanierung der Mauer am Triebeser Anger bereits im Gespräch sein, so Stadtrat Andreas Senkowski (Bürgerinitiative für gerechte Abgaben - BIZ) auf der jüngsten Sitzung des Gremiums. Bereits im vergangenen Jahr war die Planung der Baumaßnahme im Haushalt der Stadt Zeulenroda-Triebes eingestellt. Da aber der Haushalt erst sehr spät im Jahr beschlossen wurde, hätte es keinen Spielraum für die Ausschreibung der Planungen mehr gegeben, sagt der Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes auf Anfrage der Zeitung.

So werden die 250.000 Euro aus 2020 in dieses Jahr übertragen. Zudem sollen im Haushalt für dieses Jahr weitere 150.000 Euro eingeplant werden und für 2022 sind weitere 380.000 Euro geplant.

Ausschreibung und Planung soll in diesem Jahr erfolgen

Auf alle Fälle soll in den kommenden Wochen ein Planauswahlverfahren angeschoben und somit sollen Angebote von den Planungsbüros eingeholt werden, auch wenn der Haushalt für 2021 noch nicht beschlossen ist. Die Mittel innerhalb der Ausschreibung stehen vom vergangenen Jahr zur Verfügung. Die Aufträge würden dann durch die Mitglieder des Stadtrates geprüft werden müssen.

Die Erneuerung der Stützmauer am Anger in Triebes ist Thema, bleibt Thema und damit wird begonnen“, sagt Jörg Böswetter, Mitarbeiter des städtischen Bauamtes in Zeulenroda-Triebes.

Zudem wäre die Maßnahme innerhalb des Jahresantrages für städtebauliche Fördermittel in Zeulenroda-Triebes angemeldet.

Stützmauer unterliegt täglichen Wettereinflüssen

Die Sanierung der Mauer in Triebes macht sich dringend notwendig, da stellenweise Steine komplett herausgefallen sind oder sie sich beträchtlich verschoben haben. Die Mauer aus Steinen größeren Ausmaßes ist nicht nur kein schöner Anblick in ihrer jetzigen Beschaffenheit, sie dient gleichzeitig als Stützwand für die darüber verlaufende Lindenstraße.

„Eine Sanierung sei schon aus diesem Grund dringend erforderlich“, sagt Axel Wagner (CDU), Ortsteilbürgermeister von Triebes.