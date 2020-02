Sturmtief Sabine sorgt für Stromausfall in Greiz

Das Sturmtief Sabine hat in Greiz für einen Stromausfall gesorgt. Ansonsten blieb der Landkreis weitestgehend von dem Sturmtief verschont.

Für etwa 20 Minuten war die Stromversorgung am Montagmittag in Greiz unterbrochen. Betroffen sei etwa die Hälfte des Stadtgebiets gewesen, darunter die Altstadt, Teile der Neustadt, Gommla und Sachswitz, so Ronny Stieber, Geschäftsführer der Energieversorgung Greiz (EV Greiz).

Freileitungen werden beschädigt

An drei verschiedenen Stellen sei es durch den Sturm zu Schäden an den Freileitungen gekommen. So seien an zwei Stellen Befestigungshalterungen mit Isolatoren aus den Verankerungen gerissen worden, an einer Stelle zudem eine Birke in die Leitung gestürzt.

Durch Umspannmaßnahmen habe man die Stromversorgung wieder herstellen können, so Stieber. Die Leitungen seien notdürftig gesichert worden und sollen, sobald der Sturm nachlässt, repariert werden.

In Greiz habe Sabine ansonsten keine größeren Schäden angerichtet, teilt Samuel Sorger von der Stadtverwaltung mit. An einem Wohnblock in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße hätten sich auf einer Länge von 20 Metern Dachbleche gelöst. In Obergrochlitz und in Moschwitz sei jeweils ein Baum auf die Straße gestürzt, in St. Adelheid die Straßenbeleuchtung beschädigt worden. Im Kindergarten in Moschwitz sei zudem die Plane des Sandkastens zerstört worden.

Die Vogtlandbahn hatte ihren Zugverkehr ab dem Sonntagabend eingestellt. Ab Montagvormittag wurde er wieder aufgenommen.

Feuerwehr in Zeulenroda regelmäßig im Einsatz

„Wir sind glimpflich davon gekommen“, sagt Frank Schneider, Kreisbrandmeister des Landkreises Greiz. Die Feuerwehren hätten nur wenige Einsätze gehabt. Eine besondere Bereitschaft aufgrund des Sturmes habe es nicht gegeben. „Wir wollten die Leute schlafen lassen. Wenn etwas ist, werden sie sowieso geweckt“, so Schneider.

„Sabine hat uns verschont. Zeulenroda hatte dieses Mal Glück“, sagt auch Christian Komorowski, Feuerwehrchef von Zeulenroda. Die Einsatzkräfte wurden am Montagmorgen alarmiert, als sich ein Baum auf die Telefonleitung zwischen Zeulenroda und Pausa gelegt hatte.

Später, am Montagmittag, wurden die Zeulenrodaer Einsatzkräfte regelmäßig zur Beseitigung von Sturmschäden alarmiert. Im Flur Oerlich, in Weckersdorf sowie in Wolfshain-Pöllwitz waren Bäume umgestürzt. In Triebes sei es hingegen ruhig geblieben, wie Michael Schmidt sagte.

Zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Zeulenroda waren zudem auf dem Talsperrenweg unterwegs und entfernten hier insgesamt fünf Bäume, die umgestürzt waren. „Es waren morsche Bäume, die allesamt vom Borkenkäfer befallen waren“, lautete ihr Fazit.

„Das Netz der Energiewerke Zeulenroda-Triebes hat dem Sturmtief standgehalten“, sagte Gerald Schmidt vom Netzbereich Strom. Die Kontrollen nach der stürmischen Nacht hätten keine Schäden aufgezeigt.

In Auma bereits am Freitagnachmittag Vorkehrungen getroffen

Die Aumaer Feuerwehrleute hatten sich am Freitagnachmittag getroffen und einen Einsatzplan erstellt. Es wurden Bereitschaftsdienste und Nachtschichten eingeteilt. Der Friedhof in der Stadt wurde vorsorglich bereits am Freitagnachmittag geschlossen.

Zwischen 18 Uhr am Sonntagabend bis sechs Uhr am Montagmorgen wurden die Aumaer Feuerwehrleute zu sechs Einsätzen gerufen. Große, gesunde Bäume seien umgestürzt, sagt Peter Fischer, Stadtbrandmeister von Auma-Weidatal. Auf dem Weg zu den Einsätzen hätten die Kameraden zahlreiche Straßen von herabgestürzten Ästen und herausgebrochenen Fensterscheiben befreit.

Besonders betroffen seien die Straßen von Auma nach Unterdorf, von Zickra nach Stelzendorf und in Richtung Braunsdorf gewesen. Als die Feuerwehrleute dachten, dass der Sturm nachgelassen habe, gewann er noch einmal an Intensität. „Das schlimme am Sturm ist, wenn Orkanböen über das Land fegen“, so Peter Fischer.

Straße wird überflutet

Die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei wurden in der Nacht zu Montag hingegen zu keinem Einsatz gerufen. Ab dem Morgen führten sie Streckenkontrollen durch und befreiten Straßen von den herabgestürzten Ästen.

Wie die Pressestelle der Landespolizeiinspektion in Gera mitteilte, war in der Nacht zu Montag die Meldung einer Überflutung der Ortsverbindungsstraße zwischen Dörtendorf und Göhren-Döhlen eingegangen. Vor Ort habe sich diese aber als nicht dramatisch überwiesen, sodass die Straße nicht gesperrt wurde. Zahlreiche Blätter an den Zuläufen zur Kanalisation und Äste auf der Straße deuteten am Morgen danach auf den Sturm hin.