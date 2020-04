Erste Bauabschnitte sind bereits in den vergangenen Jahren abgeschlossen worden.

Zeulenroda-Triebes. An der „Südtangente“ in Märien wird ab Mai weitergebaut. Autofahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen.

„Südtangente“ in Märien wird weiter ausgebaut

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Südtangente“ in Märien wird weiter ausgebaut

Der Ausbau der „Südtangente“ in Märien wird fortgesetzt. Wie die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes mitteilt, führt der Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda die Bauarbeiten durch.

Die Arbeiten sollen am 4. Mai beginnen und bis November dauern. Der Baubereich erstrecke sich dabei von der Märienstraße (ab Nummer 47) über Märien bis in den Pöllitzer Weg (Nummer 17). Dabei werde es dort zu einer Vollsperrung kommen, heißt es.

Um die Einschränkungen für Anwohner so gering wie möglich zu halten, werde in mehreren Bauabschnitten gearbeitet. Die Durchfahrt der Landesstraße in oder aus Richtung Zeulenroda sei jedoch nicht möglich. Eine Umleitung von und nach Zeulenroda erfolge über Pöllwitz, „Stern“ und die Pausaer Straße.

Die Leerung der Abfalltonnen erfolge planmäßig im Zusammenspiel von Baubetrieb und der „Umwelt“. Die Haltestellen Märien und Petersburg könnten durch die Linien- und Schulbusse nicht angefahren werden. Der Umleitungs- und Beschilderungsplan sei unter www.zeulenroda-triebes.de eingestellt.