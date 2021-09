Suppe soweit das Auge reicht

Heidi Henze über eine gute Aktion im Greizer Park.

Von den Fenstern der OTZ-Redaktion in Greiz haben wir einen weitreichenden Blick auf den Schlossgarten. Das kunterbunte, quirlige Treiben war einfach himmlisch. Fast alle Gäste löffelten und ließen sich das international angehauchte Mahl schmecken. Versunken fast bis zur Nase hatten sie in ihren entweder selbst mitgebrachten Behältnis oder in dem Styropor-Behälter alle Geschmacksnerven in Gang gesetzt und ließen sich das köstliche Süppchen wohl schmecken. Manche Gäste schafften es, bis zu zehn verschiedene Suppen zu verkosten. Andere bleiben bei der Nummer zwei und andere gleich bei der ersten Suppe und wollten sich keiner anderen Verlockung mehr hingeben. Doch die Suppe alleine bot fast kein Verein an. Viele boten zusätzlich noch so manche Leckerei an. Sei es Kuchen oder auch Mango-Bananen-Brötchen, man hätte sich kugelrund futtern können. Essen, alleine ist es nicht, schließlich heißt es nicht umsonst, dass das Auge mit isst, und so waren die Stände aufwendig dekoriert mit Obst oder den Farben des Landes, von dem sie das Süppchen kochten. Das sahen auch die Veranstalter und riefen kurzer Hand für das sechste Suppenfest im kommenden Jahr neben dem Wanderpokal auch noch einen Preis für das kreativste Dekorieren aus.