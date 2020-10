Iris Ploß singt mit den anderen Teilnehmern der Gedenkveranstaltung in Greiz „Die Gedanken sind frei“.

Greiz. Von kleinen Errungenschaften und großer Geschichte der Deutschen Einheit in Greiz.

Tag der Einheit in Greiz: Dankbar und wachsam

Im Laufe jedes 3. Oktober geht der Griff von Siegfried Göckeritz irgendwann zum Hörer. Vorwahl 07941. Wenig später klingelt im mehr als 300 Kilometer entfernten Öhringen in Baden-Württemberg das

Siegfried und Renate Göckeritz gedenken gemeinsam mit Tochter Michaela Jalowski. Foto: Norman Börner

Telefon. Bei Freunden. Guten Freunden von ihm und seiner Frau Renate. Lange Zeit war der Kontakt aus der Ferne – damals meist noch in Briefform – für die damals noch in Obergrochlitz wohnenden Greizer die einzige Möglichkeit, mit den Bekannten im Westen zu kommunizieren. Dann fällt die Mauer. „Ich konnte es nicht fassen und war so unglaublich dankbar dafür“, sagt Siegfried Göckeritz.