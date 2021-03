Tag der offenen Töpfereien im Landkreis Greiz nicht wie gewohnt

Das Ausprobieren an den Töpferscheiben in den Werkstätten des Landkreises Greiz ist in diesem Jahr nicht möglich.

Am zweiten Wochenende im März ist für gewöhnlich viel auf den Straßen im Landkreis Greiz los. Zahlreiche Familien reisen an diesem Tag von einer zur anderen Werkstatt. In den vergangenen Jahren war stets an diesem Wochenende der Tag der offenen Töpfereien, an dem Handwerkerinnen ihre Werkstätten öffneten und Besucher einluden, einen Blick in die Ateliers zu werfen, sich auszuprobieren oder ins Gespräch mit den Töpferinnen zu kommen.

Doch in diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders. Entsprechend der aktuellen Corona-Reglungen haben am Samstag und Sonntag nicht wie geplant Werkstätten und Ateliers geöffnet, so Brit Heide, Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung.

Seit 2006 gibt es den Tag der offenen Töpfereien

Nicht nur für Liebhaber von Töpferwaren, Bau- und Gartenkeramik sowie Kunst hat sich der Tag zu einer guten Tradition entwickelt. Neugierige bekamen Einblicke in Arbeitsweisen und wie viele Handgriffe, Zeit, Material, Energie sowie Können und Fachwissen gebraucht werden, damit eine Tasse, ein Teller oder ein Kunstgegenstand entsteht. In vielen Werkstätten gab es zudem Möglichkeiten, sich selbst am Ton oder gar an der Töpferscheibe zu versuchen. Für die Keramiker, die vor Weihnachten ihre letzten Märkte hatten, war der Tag der offenen Töpfereien der Auftakt für die neue Marktsaison.

Seit März 2020 ist alles anders. Töpfermärkte und alle Weihnachtsmärkte sind ausgefallen, die Geschäfte sind geschlossen. „Trotz aller Einschränkungen, in den Töpfereien wurde und wird weiter gearbeitet und produziert“, sagt Mechthild Schinnerling, stellvertretende Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung aus Zeulenroda-Triebes.

Alternativen im Internet

Sie verweist auch darauf, dass ein Anruf stets möglich ist, um die Töpferwaren trotz geschlossener Geschäfte zu erwerben. Kontaktloses Abholen, Liefern oder Verschicken kann individuell vereinbart werden.

Einen Überblick über Töpfereien, inklusive der Kontaktdaten, finden Interessierte auf der Webseite www.tag-der-offenen-toepferei.de und bei Facebook unter https://www.facebook.com Tag-der-offenen-Töpferei.

So besteht wenigstens online die Möglichkeit, durch die Töpfereien zu surfen und sich einen tollen Überblick über die vielfältigen Angebote und Töpferwaren zu verschaffen.