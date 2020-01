In verschiedenen Altersklassen treten die Kinder gegeneinander an.

Talente bei Kreismeisterschaft im Schach in Triebes entdeckt

Auch 2019 fanden in der staatlichen Regelschule Triebes die Schach-Kreismeisterschaften des Nachwuchses unter Leitung von Peter Leistner unter besten Bedingungen statt. Vierzig Kinder aus fünf Vereinen kämpften um Titel, Urkunden und Preise für die drei Bestplatzierten.

Mädchen stärker als Jungs

Es hätten durchaus mehr sein können, doch einige der jüngsten Teilnehmer sagten ihren Start wohl auch aus Respekt vor der Konkurrenz kurzfristig ab. Jungs und Mädchen spielten gemeinsam in ihrer Altersgruppe, wurden aber getrennt gewertet. Dabei erwiesen sich in der Altersklasse U-10 die Mädchen ihren männlichen Altersgenossen deutlich überlegen. Das war aber keine wirkliche Überraschung, Lena Blaufuß und Amelie Heuschkel waren im Frühjahr schon bei der Thüringer Meisterschaft erfolgreich.

Auch bei den unter Achtjährigen waren Kötöny Kunos, Liam Steudel und Koppany Kunos ihren Kontrahenten deutlich überlegen. Alle drei starteten in der Vorwoche erfolgreich bei der Thüringer Meisterschaft. Beachtenswert sind aber auch die drei Siege von Runa Frömel und Lotta Theilig in der jüngsten AK. In den anderen Altersklassen setzten sich mit Maurice Hupfer, Duy Anh Do, Mayra Perzel und Hannah Blaufuß die Favoriten durch. Lediglich in der Altersklasse U-14 überraschte der Sieg von Bastian Röder über seinen Teamkameraden Gabriel Rümpler.

Kreismeister: Mayra Perzel, Bastian Röder, Hannah Blaufuß, Mona Belhaj, Lena Blaufuß, Runa Frömel (alle SC Rochade Zeeulenroda), Maurice Hupfer, Duy Anh Do (Schachfreunde Greiz), Theo Trommer (SK Weida), Kötöny Kunos (Greizer Schachlöwen); Vizemeister: Sebastian Telzer (SK Weida), Edgar Jerzyna, Amelie Heuschkel, Gabriel Rümpler, Liam Steudel (alle SC Zeulenroda), Lotta Theilig, (SK Weida), Jaro Wuthnow (Schachfreunde Greiz); 3. Platz: Niklas Trommer, Konrad Halbritter, (SC Zeulenroda) Mailo Wilczek,(SF Greiz), Nico Franke, (SK Weida) Lucia Röder, ( ThSV Triebes), Fynn Krahnert, (Greizer SL)