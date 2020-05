Mitarbeiter des Landes Thüringens überprüfen Talsperrenbrücke in Zeulenroda-Triebes.

Talsperrenbrücke in Zeulenroda-Triebes unter die Lupe genommen

Zeulenroda-Triebes. Die Talsperrenbrücke in Zeulenroda-Triebes wurde am Montag von Fachleuten eingängig geprüft. Die Bauwerksprüfung erfolgte im Auftrag des Landesamtes für Bau und Verkehr. Speziell ausgebildete Bauwerksprüfingenieure und Prüftechniker überprüfen dabei alle Bauteile hinsichtlich der Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Jedes Bauwerk erhält am Ende eine Zustandsnote. Die Brücke über das Zeulenrodaer Meer wurde mit dem Bau der Talsperre von 1968 bis 1975 errichtet.