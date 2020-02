Zeulenroda-Triebes. Der Zeulenrodaer Talsperrenwanderweg am Zeulenrodaer Meer und an der Weidatalsperre entlang ist Kandidat für die Wahl zum „Schönsten Wanderweg Deutschlands“.

Talsperrenwanderweg unter Deutschlands schönste Wanderwege

Die Fachzeitschrift Wandermagazin kürt jährlich die schönsten Wanderwege Deutschlands in zwei verschiedenen Kategorien wie den Tages- und Halbtagestouren. Vom 1. Februar bis zum 30. Juni sind nun alle aufgerufen für ihre Favoriten abzustimmen.

Talsperrenwanderweg unter den Kandidaten

Unter den Mehrtagestouren ist in diesem Jahr erstmals auch der Zeulenrodaer Talsperrenwanderweg aufgeführt neben dem Rennsteig, Wanderwege in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Bis zum 30. Juni besteht die Möglichkeit abzustimmen.

„Für Zeulenroda-Triebes und das Zeulenrodaer Meer ist es ein toller Werbeeffekt“, schwärmt Sabine Casper, Chefin der Touristinformation in Zeulenroda-Triebes von der Aktion. Schließlich erhält jeder Kandidat, der an der Kürung zu „Deutschlands Schönste Wanderweg“ in der Fachzeitschrift teilnimmt, noch einmal eine Kurzvorstellung. Die kann jeder Wahlteilnehmer lesen und sich dadurch animieren lassen, vielleicht die Gegend einmal persönlich zu genießen.

Wanderweg mit beeindruckenden Naturimpressionen

Zum Talsperrenweg Zeulenroda heißt in der Fachzeitschrift: Dass der Talsperrenwanderweg, der Qualitätsweg, zu jeder Jahreszeit beeindruckende Naturimpressionen bietet, über 89 Prozent naturbelassene Wegeführungen verfügt, idyllische Bachläufe, Waldgebiete, Aussichtspunkte und immer wieder die Nähe zum Wasser zeichnen den Weg als Naturerlebnis aus.“ Der Talsperrenwanderweg wird als 45 Kilometer langer Rundwanderweg bezeichnet mit einzelnen Rundwanderungen zwischen drei und 18 Kilometer. So wird der Wanderweg um das Zeulenrodaer Meer und der um die Weidatalsperre beworben.

Promenadenweg mit vielen Sport-und Erlebnisstationen

Als Ergänzung verweist Sabine Casper noch auf die vielen Sport- und Erlebnisstationen entlang des Promenadenweg zwischen Bio-Seehotel und Strandbad Zeulenroda, der zudem auch barrierefrei ist.

Hier geht’s zur Abstimmung: https://wandermagazin.de/wahlstudio