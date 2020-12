Die Polizei in Zeulenroda hatte es am Montagabend unter anderem mit einem Tankstellenüberfall zu tun. (Symbolfoto)

Zeulenroda. Mit vorgehaltenem Messer hat ein bislang unbekannter Mann in Zeulenroda eine Tankstelle überfallen.

Tankstellenüberfall in Zeulenroda – Täter mit Mund-Nasen-Schutz auf der Flucht

Es war am gestrigen Montagabend gegen 20.23 Uhr, als ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle in der Schopperstraße in Zeulenroda betrat. Mit vorgehaltenem Messer forderte er von der anwesendenden Mitarbeiterin die Kasse zu öffnen.

Nachdem die 56-Jährige der Forderung nachkam, entnahm der Täter einen Geldbetrag im hohen dreistelligen Bereich und verließ anschließend fluchtartig die Tankstelle in Richtung Triebeser Straße.

Die Tankstellenmitarbeitering blieb unverletzt und alarmierte umgehend die Polizei. Diese fahndete nach dem Täter und hatte dabei als Unterstützung sogar einen Polizeihund im Einsatz. Bislang blieb die Suche jedoch erfolglos.

Die Frau hat den Täter wie folgt beschrieben:

170 cm groß,

normale Statur,

war bekleidet mit dunkler Jacke mit gelben Stellen,

Gesicht war mit Mund-Nasen-Schutz bedeckt

Zeugen, die Hinweise zum Überfall auf die Tankstelle oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die Kriminalpolizei in Gera zu wenden.