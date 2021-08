Tennisclub Rot-Weiß Zeulenroda lädt zum Sommerfest

Bei den Doppel-Spielen auf den Plätzen in Zeulenroda am Sonntag soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen.

Zeulenroda-Triebes. Auch Neulinge können sich am Schläger ausprobieren.

Die Inzidenz stimmt, das Wetter passt und mit reichlich Freude blickt der Tennisclub Rot-Weiß seinem Sommerfest am Sonntag, 22. August, entgegen. Ab 10 Uhr startet das rege Treiben auf den Tennisplätzen in der oberen Haardt Zeulenroda und alle Vereinsmitglieder sind eingeladen.

Mit viel Motivation will der Verein in die freundschaftlichen Doppel-Spiele starten, wo besonders der Spaß im Vordergrund stehe. Mit Kaffee, Kuchen, dem Grill am Abend und gemütlichen Gesprächen wollen Mitglieder und Gäste das Sommerfest ganz entspannt ausklingen lassen.

Denn nicht nur die Vereinsmitglieder seien herzlich eingeladen, auch Besucher seien am Sonntag willkommen. Egal, ob erfahrene Tennisspieler oder Neugierige, jeder sei willkommen. „Für alle, die den Tennissport einmal ausprobieren möchten, ist unser Sommerfest die perfekte Gelegenheit“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Neugierige könnten sich an ein paar Schlägen bei einem Schnupperkurs versuchen.

Neben der guten Laune seien lediglich Tennisschuhe oder Turnschuhe mit flacher Sohle und Sportbekleidung mitzubringen. Tennisschläger und Bälle würden vom Verein gestellt.

Sommerfest des TC Rot-Weiß Zeulenroda, Tennisplätze Obere Haardt, Sonntag, 22. August, ab 10 Uhr.