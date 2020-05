Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Testvolumen hochfahren

Letztlich zeigt das Testergebnis im Awo-Seniorenzentrum in Zeulenroda zwei Dinge. Einerseits: Es wurde zu spät flächendeckend getestet. Die unerkannten Fälle unter den Mitarbeitern zeigen, dass ein Test aller Bewohner und Mitarbeiter viel früher sinnvoll gewesen wäre. Alle Abschottungsversuche von Wohneinheiten waren schließlich fast umsonst, da stationsübergreifend Mitarbeiter den Virus in sich getragen haben. Ein schneller Test aller Beteiligten hätte eine Ausbreitung eindämmen können. Zweitens zeigt das Beispiel auch mal wieder, wie leicht das Virus sich verbreitet. Isolation, Schutzkleidung und Hygienemaßnahmen haben nicht ausgereicht, um die Verbreitung zu verhindern. Die Ansteckungsgefahr scheint enorm hoch zu sein. Und da auch Menschen ohne Symptome das Virus weiter geben, kann an Orten, wo Menschen zusammen kommen, das Motto nur lauten: testen, testen, testen!