Thüringer Heidelbeerprinzessin die Vierte gesucht

„Wir suchen Dich!“, sagt Aninna Bannasch. Die Amtszeit der amtierende Thüringer Heidelbeerprinzessin, Romy Weiß, neigt sich dem Ende zu und so wird die 4. Hoheit für Langenwolschendorf, Zeulenroda und Umgebung gesucht.

Die Hoheit sollte aufgeschlossen sein, sich, ihre Region präsentieren und natürlich sollte sie die begehrten blauen, kleinen Früchte wissen darzustellen. „Von Vorteil wäre es, wenn die Prinzessin selbst die Früchte begehrt“, sagt Aninna Bannasch vom Hofladen in Langenwolschendorf. Hier werden die kultivierten Früchte angebaut und alljährlich kann das Obst gepflückt werden. Am 18. Juli wird dann bereits zum 10. Mal zum Heidelbeerfest auf das Areal im Gewerbegebiet von Langenwolschendorf eingeladen.

Dann wird sich die vierte Hoheit präsentieren. Wer also einmal Prinzessin für die kommenden drei Jahre sein möchte, der sollte bis zum 30. April eine kurze Bewerbung mit Foto direkt an die Gärtnerei und Hofladen, an Familie Bannasch im Hofladen Langenwolschendorf einreichen. Telefon: 036628/96600.

Romy Weiß, die amtierende Heidelbeerprinzessin, erlebte aufregende Jahre

Sie kommt aus Löhma, im benachbarten Saal-Orla-Kreis und durfte viele Hoheiten zu verschiedenen Anlässen treffen. So kamen viele ihrer Kollegen zum Heidelbeerfest oder auch zur Schlossweihnacht nach Greiz. Sie berichtet, dass sie viele neue Orte und andere Hoheiten kennengelernt und viele schöne Termine hatte. Ein Höhepunkt war die Grüne Woche in Berlin. Sie spricht auch ganz offen über das Lampenfieber, dass sie gepackt hatte vor dem ersten Auftritt. Zum Ende ihrer Amtszeit ist sie mittlerweile schon fast Profi.

Viele Verbindungen zu anderen Menschen aufgebaut

Vor allem das Obst, die Heidelbeere, zu vermarkten, darin hat die junge Dame aus Löhma ihre Aufgabe gesehen und das ist ihr nicht schwer gefallen. Schließlich mag sie die süßen Früchte und möchte allen sagen, dass auf dem Areal in Langenwolschendorf rund 2000 Sträucher mit den süßen Früchten stehen.