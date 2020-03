Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiefsinnige Annäherungen über die Hintertür

Nicht nur, dass sie mittlerweile ein eingespieltes Team sind, sie garantieren einzeln und im Besonderen gemeinsam spannende wie inhaltsreiche Kulturabende. Die Rede ist von dem Greizer Autor und Journalisten, Volker Müller, dem Bühnen- und Filmschauspieler, Wilfried Pucher, sowie dem Hohenölsener Gitarristen Ronny Kerl.

Der Lieferant präsentiert sein jüngstes Buch

Am Montag stellten sie in Harald Seidels Reihe „Prominente im Gespräch“ Müllers jüngstes Buch „Quartett für die Ewigkeit“ in der Buchhandlung „Bücherwurm“ Greiz vor und schenkten dem gut 60-köpfigen Publikum eines der literarisch-musikalischen Programme, die im Gedächtnis bleiben. Da ist der Lieferant im Team: Volker Müller. Seit Jahren nun steuert der Autor Essay- und Lyrikbände oder Erzählungen bei, die von ausgiebigen Recherchen zeugen, vor allem aber durch ihre dichte und bildreiche Sprache glänzen.

Eine zehnjährige Reise

Dem nun im Engelsdorfer Verlag Leipzig erschienenen Band „Quartett für die Ewigkeit“ sei eine über zehnjährige Geschichte vorausgegangenen, erzählt Müller. Erschwerte die Fertigstellung des Buches eine selbst gestellte Hürde: Um auch jüngeren Lesern Hintergrundwissen zu den Texten vermitteln zu können, sollten ein Personenregister und Glossar das Buch beschließen. Diese zu verfassen, sei komplizierter als gedacht gewesen, so Müller.

Wenn auch Wikipedia nicht weiter hilft

Wikipedia habe nur bedingt weitergeholfen, und selbst analoge Lexika hätten nicht immer alle Antworten auf die Fragen geliefert, so dass Gespräche mit Fachleuten und noch tiefgründigere Recherchen notwendig geworden seien. Angereichert mit diesen, neuen Fakten vereint das Buch, gegliedert in neun Abteilungen, Essays, Reportagen, Aufsätze, Porträts und Betrachtungen unter anderem über Theodor Fontane , den Greizer Satiriker Hans-Georg Stengel, den in Reichenbach geborenen, langjährigen Direktor des Ostberliner Zoos, Heinrich Dahte, oder die beiden vogtländischen Weltraumflieger Siegmund Jähn und Ulf Merbold. Müller nähert sich den Themen zum Teil über Hintertüren, lässt Zeitzeugen zu Wort kommen oder pirscht sich via eigener Überlegungen zum Ziel. Was so entsteht, sind brillante literarische Miniaturen, die zudem dem Vergessen entgegenwirken.

Der Rhetoriker und der Gitarrist

Da ist der Rhetoriker im Team: Wilfried Pucher. Kraftvoll und ausdrucksstark liest der Schauspieler, sich mit dem Autor abwechselnd, die Texte. Mit seiner Stimme verleiht er den Protagonisten Charakter und Statur. Chapeau! Da ist der Gitarrist im Team: Ronny Kerl. Nicht zum ersten Mal füllte der Musiker für Müller und Pucher den Raum mit Klang und schuf wieder zugleich mit der Musik Raum für die Gäste. Mit Stücken von Siegfried Schwaab, Franz Just oder Billy Strayhorn zauberte Kerl eine zu den Texten passende Atmosphäre.

Der Mann im Hintergrund

Bliebe last but not least noch der Organisator im Team: Harald Seidel. Auch mit dieser Folge seiner Reihe „Prominente im Gespräch“ gelang es dem Greizer, zum einen – gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des „Bücherwurm“ – den Akteuren einen würdigen Rahmen zu geben, zum anderen dem Publikum einen weiteren prächtigen Abend diesmal zur Kategorie Literatur und Musik anzubieten.

Volker Müller, „Quartett für die Ewigkeit“, Engelsdorfer Verlag Leipzig, 16 Euro