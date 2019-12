Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tierschau in Berga: Niedlich und Gesamturteil Vorzüglich

Wer sich am Samstag auf der gemeinsamen Ausstellung des Rassekaninchenzuchtvereins T19 Berga/Elster und des Geflügelzuchtvereins Wolfersdorf und Umgebung so umhört, könnte fast meinen, die Mitgliedschaft in den Verein wird über eine Art Erbfolge vergeben. Da ist zum Beispiel Kurt-Moritz Weis. Sein Opa hat dem Grundschüler, die erste Taubenpatenschaft geschenkt. Jetzt kann er kaum erwarten, „seine eigenen Piepmatz zu haben“. Oder Anabell Franke. Mit 15 Jahren ist sie die Jüngste im Kaninchenverein. „Ich hatte ja gar keine Wahl. Mein Papa und mein Opa waren schon im Verein aktiv“, sagt sie.

Mehr als 150 Schnäbel und Langohren

Wer die Treppe zum großen Saal des Klubhauses in Berga hinabgeht, findet aber auf jeder Seite noch gut 150 weitere Gründe, bei den Vereinen mitzumachen. Neugierig recken die die Kaninchen ihre Näschen durch die Käfigstangen und beinahe macht es den Eindruck, als würden auch sie die vielen Besucher begutachten. „Bei allem Wettbewerb sind es ja auch wirklich einfach sehr niedliche Tiere“, sagt Anabell Frank.

Doch wenn sie mit ihren Zwergkaninchen der Rasse Separator zu deutschlandweiten Wettbewerben fährt, dann ist Niedlichkeit nur ein subjektiver Faktor. Dann zählen die harten Fakten der Züchterwelt. Fellbeschaffenheit, Ohrenlänge und Pflegezustand der Tiere addieren sich hier zu einer Gesamtnote. Anabells Löwenköpfchen, wie sie umgangssprachlich auch genannt werden, überzeugten die Jury dabei so sehr, dass sie in diesem Jahr den Titel als Bundesjugendmeister auf mit nach Hause nahm. Gesamturteil: Vorzüglich.

Jung und Alt holen beim Bundeswettbewerb einen Preis

„In diesem Jahr haben es zwei unserer Mitglieder geschafft, auf der Bundeskaninchenschau in Karlsruhe einen Preis zu holen“, sagt Ausstellungsleiter Christian Schott. Den anderen heimste Eckerhard Gelfert mit seinen Kaninchen der Rasse Marburger Feh ein, der Bundessieger unter den Senioren wurde. Für den Verein mit 22 Mitgliedern ein riesiger Erfolg.

Viele solcher Schauen besuchen die Mitglieder beider Vereine über das Jahr. Aber die heimische Ausstellung zum Jahresabschluss sei einfach immer etwas besonderes. „Es ist wie ein großes Familientreffen“, sagt Günter Voigt, der Vorsitzende der Wolfersdorfer Geflügelzüchter. Eines, das im letzten Jahr leider ausfiel. Weil die Bibliothek Ende des Jahres noch im Bergaer Klubhaus untergebracht war, mussten die Geflügelzüchter und ihre elf Mitglieder ihre Schau ganz aus dem Kalender streichen.

Vereine wollen weiter eng zusammen arbeiten

In diesem Jahr sind aber im hinteren Teil der Halle, auch die Tauben und Hähne der Geflügelzüchter zu sehen. Denn auch wenn Kaninchen und Geflügel auf den ersten Blick zwei völlig verschiedene Tierarten sind, eint die Züchter mehr, als sie trennt. Seitdem sie im Jahr 2001 gemeinsam ihre runden Jubiläen feierten, organisieren sie viele Veranstaltungen als Kollektiv. „Einer alleine schafft es nicht“, sagt Ausstellungsleiter Christian Schott.

Außerdem sehe es auch schöner aus, beide Tiere gemeinsam zu präsentieren. So wolle man in den kommenden Jahren weiter eng zusammen arbeiten. Denn auch wenn vereinzelt Nachwuchs aus der Familie nachgereicht wird, werden die Mitglieder immer älter. So muss man in den kommenden Jahren schauen, nicht nur Kaninchen- und Geflügelnachwuchs großzuziehen, sondern auch noch ein paar junge Menschen für den Verein heranzuzüchten.