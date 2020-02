Zeulenrodas Carnevalspräsident Wolfgang Richter (2.v.r.) übergab den Schlüssel zum Amtsgebäude der Stadt Zeulenroda-Triebes an das Stadtoberhaupt Nils Hammerschmidt (parteilos).

Zeulenroda-Triebes. Der Zeulenrodaer Carnevalsverein (ZCV) hat sieben Veranstaltungen vor vollen Haus ausgetragen, begeisterte das Publikum, das am Ende mit viel Spaß, Freude und guter Laune sich bedankte

Tolle Saison mit toller Truppe erlebt

Auch wenn die vergangenen tollen Tage wahrlich Schwerstarbeit für die Narren des Zeulenrodaer Carnevalsverein (ZCV) waren, so kamen sie alle samt am Mittwoch Vormittag gut gelaunt in das Amtsgebäude zur symbolischen Schlüsselübergabe.

36. Faschingssaison ein voller Erfolg

Die 36. Faschingssaison für den ZCV ist offiziell beendet und so übergaben die Narren den Rathausschlüssel, den sie sich am 16. November geholt haben, wieder zurück. Nicht ohne ein Resümee der Saison zu ziehen.

„Ich habe eine tolle Truppe, die wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben“, setzte Zeulenrodas Präsident, Wolfgang Richter“ allen voran. „Wir haben gute Arbeit geleistet und der Stadt Freude gebracht“, betont Richter. Gleichzeitig aber bedankte er sich auch beim Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos) für die tatkräftige Unterstützung zum Weiberfasching und beim städtischen Bauhof für die Hilfe beim Türeinbau im Eventsaal im Bowlingcenter in der Straße der DSF. Der Türeinbau war die erste Hürde, die die Narren nehmen mussten. Es galt eine Nottür einzubauen in den Veranstaltungssaal. Ohne die, hätte die Faschingssaison ausfallen müssen. Doch just zur Narretei konnte die Aufgabe gelöst werden.

Insgesamt sieben Veranstaltungen mit Programm absolviert

Der Seniorenfasching folgte mit einer noch nie erlebten duften Truppe und auch der Jugendfasching entwächst den Kinderschuhe. Zu beiden Veranstaltungen erlebten die Narren eine ausgelassene Stimmung, so Ines Bayer, Mitglied des Vorstandes des ZCV. Insgesamt haben die großen und kleinen Narren des Zeulenrodaer Carnevalsverein, insgesamt sind es 160 Narren, geschwitzt, getanzt, auch selbst Spaß gehabt und Freude gebracht. Allein 80 Mädchen und Jungen unter 16 Jahre tanzen beim ZCV. Am Faschingsdienstag waren dann die Mädchen und Jungen sowie die Hortkinder und alle zukünftigen Schulanfänger zum Faschingstreiben eingeladen.

Wer nun glaubt, dass am Mittwochvormittag die Saison auch für die Zeulenrodaer Narren beendet war, der sollte sich getäuscht haben. Am Nachmittag ging es zum Aufräumen in den Eventsaal.