Torsten Sträter kommt nach Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Der Comedian präsentiert sein neues Programm.

Zu einem Auftritt des bekannten deutschen Comedians, Autors und Kabarettisten Torsten Sträter wird am Sonntag, 29. August, auf die Seestern-Panoramabühne in Zeulenroda-Triebes eingeladen. Los geht es um 19 Uhr.

Der 1966 in Dortmund geborene Sträter hatte kürzlich für Aufmerksamkeit gesorgt, als er in der Sendung seines Comedian-Kollegen Kurt Krömer offen über seine Depressionen redete, die er auch in seinem Programm immer wieder thematisiert. Sträter ist seit 2018 auch Schirmherr der Deutschen Depressionsliga.

Für seine Programme wurde er in der Vergangenheit schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunst- und dem Deutschen Comedypreis. In Zeulenroda-Triebes präsentiert er nun sein drittes Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“.

Restkarten gibt es unter anderem unter www.eventim.de.