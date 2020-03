Pahren. In Zeulenroda und in Oberpörlitz fanden Lehrgänge zur Vorbereitung auf die „Grüne Saison“ der Voltigierer statt. Teilgenommen haben auch die Sportler des JPSV Pahren.

Training macht Mut für die „Grüne Saison“

An den vergangenen Wochenenden ging es für die Voltigierer aus Pahren zu zwei anstrengenden, aber vor allem tollen Lehrgängen.

Der erste Lehrgang fand in Zeulenroda bei Christin Bäßler, einer Richterin aus Sachsen, statt. Nicht nur die Voltigierer des JPSV Pahren nahmen teil, sondern auch die Sportler aus St. Gangloff.

Nach einer ausführlichen Erwärmung, wurde die Technik am Holzpferd trainiert. Viele hilfreiche Tipps bekamen die Teilnehmer, die sie nach einer Stärkung in der Reiterhalle in Weißendorf, die gelernten Tipps auf dem Pferden Hope und Spirit umzusetzen.

Kenntnisse wurden direkt angewendet

Die so im ersten Lehrgang erworbenen Kenntnisse konnten am folgenden Wochenende im zweiten Lehrgang bei Carsten Bach verfeinert werden. Der fand in Oberpörlitz in der Nähe von Illmenau statt. Teilgenommen an einem fünfstündigen Turnhallentraining haben hier neben den Voltigieren aus Pahren, Oberpörlitz, auch die Sportler aus Meura. Neben zahlreichen hilfreichen Übungen für die Trainingsstunden im heimischen Domizil, wurde die Technik am Holzpferd verfeinert. Nach der abendlichen Stärkung wurde dann das Gelernte auf dem Pferd umgesetzt. Das Training bis in die Abendstunden zerrte nicht nur bei den Sportlern an den Kräften, auch die Pferde waren müde.

Das Training mit dem Pferd stand obenan

Frisch gestärkt startete mit neuen Kräften erneut das Pferdtraining. Die Pahrener Voltis waren sehr stolz auf ihre Tiere, die die trainingsstunden mit Bravour absolvierten. das hatte den Vorteil, dass sich die Pahrener Jungs und Mädels voll auf ihr Training konzentrieren konnten. Während die anderen Voltis noch ihre Pflicht auf dem Pferd verbesserten, ließen die Pahrener ihrer Kreativität auf dem Holzpferd freien Lauf und begannen eine neue Kür für die kommende Saison zu initiieren.

Es war ein gelungenes Wochenende, das nicht nur die Pahrener Sportler, sondern auch den anderen Mut für die „Grüne Saison“, die Wettkampfzeit macht.