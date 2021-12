Triebes: Neuer Kalender mit vielen alten Ansichten

Zeulenroda-Triebes. Der Triebeser Bahnhof, das Maidenheim, der Abschied von den Triebeser Kirchenglocken, aber auch Weißendorf, Dörtendorf oder die Turmschule in Niederböhmersdorf sind im Kalender 2022 zu sehen.

Wer ihn noch nicht hat, der sollte sich sputen. Die Rede ist vom Kalender 2022 der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Triebes.

Auch in diesem Jahr hat der Triebeser Pfarrer Michel Debus für das kommende Jahr einen Kalender zusammengestellt, der Triebes und die schöne Umgebung zeigt. Es sind aber auch wieder Fotos aus Orten wie Weißendorf (Ortsansicht), Dörtendorf oder die Turmschule in Niederböhmersdorf zu sehen. Ein Foto der Weidatalsperre wurde eingefügt, auch eine Ansicht vom in den letzten Jahrzehnt abgerissenen Triebeser Bahnhof und vom Maidenheim in der Triebeser Schulstraße. Hier befindet sich heute der Kindergarten des DRK. Auf einem anderen Kalenderblatt ist der Abschied der Glocken der Stadtkirche in Triebes im Jahre 1917 und die Begrüßung der neuen Glocken im Jahre 1922 zu sehen. Und dann gibt es noch das sogenannte Rätselbild, das sich Pfarrer Debus extra immer einfallen lässt und damit schon viel Spaß und Freude erzeugt hat. In dem Kalender für das kommende Jahr ist es eine Veranstaltung in der Triebeser Kirche, wo eine Fünfjährige darauf zu sehen ist. Die Triebeser Dame sei heute 94 Jahre alt und begeistert vom Kalender und den versteckten Motiven.

Die Fotos und auch Postkarten kommen zum einen noch aus dem Fundus der verstorbenen Triebeser Fotografin Regina Pohl und zum anderen auch aus dem Museum Reichenfels. Aber auch Bürger aus Triebes und der Umgebung haben in ihren Sammlungen gestöbert und der Kirchgemeinde ihre Findlinge bereitgestellt.

Wie in den letzten Jahren gibt es in den bekannten Verkaufsstellen wieder den neuen Kalender der Kirchgemeinde Triebes. Erlöse des Verkaufs kommen zu 100 Prozent der Arbeit der Kirchgemeinde in Triebes zugute. Die Kirchgemeinden bedanken sich besonders bei allen, die ihren Fundus zur Verfügung gestellt haben und auch bei den Verkaufsstellen für ihren Einsatz.

Der Kalender kostet 7,90 Euro und ist bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Pfarramt Triebes, Blumen Härtel, Papierprofi, Trockenfloristik Uhmann, (alle in Triebes) und „Bücherzauber“ und „Bücherstube“ in Zeulenroda