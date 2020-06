Triebeser Angler gründen neue Sektion

Der Anglerverein 1955 Triebes hatte das nun umgesetzte Ansinnen schon lange vor. Doch jetzt haben die Mitglieder des Vereins in die Tat umgesetzt. Sie gründeten eine zusätzliche Sektion unter dem Dach des Anglervereins 1955 Triebes. In der Sektion Triebeser Naturbader können zukünftig alle diejenigen mitarbeiten, die sich im Naturfreibad einbringen wollen. Dazu müssen sie auch nicht unbedingt Mitglied im Anglerverein sein, betont Axel Wagner, Vorsitzender des Vereins. „Wir hatten die Gründung einer solchen Sektion schon lange geplant“, sagt er. Bereits 2017, mit der Übernahme des Naturfreibades durch den Anglerverein, sollte dieses Vorhaben umgesetzt werden. Jetzt hatten die Angler darauf gedrungen. Das Ansinnen ist, dass in der Sektion alle Kräfte gebündelt werden können. Gerade in dieser Saison, wo aufgrund der Corona-Krise die Aufwendungen zur Umsetzung des Hygienekonzeptes aufwendiger sind, wird jede helfende Hand benötigt. Aber auch solche sind willkommen, die sich für die Belange des Naturfreibades einsetzen. Diejenigen sollen sich aber in ihren Mühen auch wiederfinden, erklärt der Vereinsvorsitzende Axel Wagner. Eine Sektionsleitung wurde bereits gefunden. Antje Wiertelorz, Uwe Kotka und Nick Großmann bilden die Sektionsleitung. Sie freuen sich über weitere Mitglieder.