Triebeser Schausteller: Ein kleines Licht in einem dunklen Jahr

Dunkel und kalt ist es an diesem Abend in der Puschkinstraße in Triebes. Nur alle paar Minuten fährt ein Auto mit dampfendem Auspuff vorbei. Zwei junge Männer nähern sich mit bis zum Kinn hochgezogenen Winterjacken einem kleinen Licht in der sonst menschenleeren Straße. Ein kleiner Verkaufswagen, umrahmt von blauen Lichterketten und einem ebenfalls leuchtenden Weihnachtsmann mit Rentierschlitten steht in einer Lücke zwischen zwei Häusern. Der Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft.

„Hier gibt es ja wirklich einen Glühweinstand“, sagt einer der jungen Männer, der Luca heißt, erstaunt. Seine Mutter habe es ihm erzählt. „Kommt ran. Er ist noch warm“, sagt Peter Schwidrowski. Er steht im Inneren des Wagens zwischen Zuckerwattemaschine, Schokoäpfeln und zwei großen Glühweinbehältern. Zu dieses Jahreszeit immer sein Stammplatz.

Bis zu 30 Prozent des Umsatzes zur Weihnachtszeit

Auf Weihnachtsmärkten in der Region beginnt jetzt eigentlich mit die wichtigste Phase des Jahres. Bis zu 30 Prozent mache das Weihnachtsmarktgeschäft aus. Aber in diesem Jahr ist das anders. „Es ist das schlimmste Jahr, was ich mir vorstellen konnte“, sagt Schwidrowski. Und das beschränke sich nicht nur auf das Weihnachtsgeschäft, das durch die abgesagten Märkte flachfällt. Nahezu alle Veranstaltungen, auf denen er jedes Jahr einen Stand hat – wie die Ponyshow in Wenigen- auma oder das Trabbirennen in Pausa – wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nur einmal sei er draußen gewesen. Dabei habe es am Jahresanfang noch richtig gut ausgesehen. Ein voller Terminkalender las sich vielversprechend. Im Sommer gab es dann noch die kleine Hoffnung, dass wenigstens die Weihnachtsmärkte stattfinden werden. „Viele Kollegen haben schon aufgegeben oder werden aufhören“, prophezeit Schwidrowski, der seit 24 Jahren hauptberuflich als Schausteller sein Geld verdient.

Schaustellerverband warnt vor Ende einer alten Tradition

Auch der bundesweite Schaustellerverband warnt. Tausende von Familienbetrieben und damit auch die Volksfestkultur Deutschlands seien in ihrer Existenz bedroht. Die Bundesregierung hat ihre Unterstützung zugesagt. Im September teilte der Thüringer Schaustellerfachverband mit, es hätten fast 90 Prozent der Schausteller eine Überbrückungshilfe beantragt. Schwidrowski allerdings nicht. Weil er keine betrieblichen Ausgabe habe, verspreche er sich davon keinen Erfolg.

Nach dem erneuten Lockdown habe er nun aber die Idee gehabt, im kleinen Rahmen Süßigkeiten und Glühwein anzubieten. Weihnachtsmarkt to go, nennt er den Verkaufsstand in der Puschkinstraße. Und einige Triebeser nehmen das Angebot gerne an. Bei Glühwein, Zuckerwatte, Schokofrüchten und gebrannten Mandeln soll zumindest ein klein wenig weihnachtliche Stimmung aufkommen. An den Wochenenden ab 15 Uhr und unter der Woche ab 16 Uhr will Peter Schwidrowski in der Adventszeit hier das machen, was er seit 24 Jahren macht – und noch hofft er, dass es nicht das letzte Mal sein wird.