Triebeser Schüler schauen durch das Schlüsselloch auf Europa

Die Staatliche Regelschule „Georg Kresse“ ist für ihr europäisches Schulprojekt über Traditionen und Bräuche zur Weihnachtszeit ausgezeichnet worden. Sie erhielt für „Let’s have a look through European keyholes“ (Werfen wir einen Blick durch die europäischen Schlüssellöcher) von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2020 für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur Anerkennung.

Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 12 bis 15 Jahre mit dem Thema „Kulturelle Vielfalt“ beschäftigt. Sie begaben sich gemeinsam mit ihren Projektpartnern aus Deutschland und Schweden auf eine spannende Entdeckungsreise, wie in Europa Weihnachten gefeiert wird. Im hohen Norden gehört das Fest der Heiligen Lucia am 13. Dezember zu den wichtigsten Ereignissen in der Weihnachtszeit, am Heiligabend wird in Schweden der traditionelle Weihnachtsschinken serviert und man wünscht sich „God jul“. Triebeser produzierten Fotogeschichten und Videos Die Triebeser Schüler produzierten unter Anleitung ihrer Projektleiterin Anja Teistler Fotogeschichten und Videos über ihre Art zu feiern, stellten ihre Partner bei einem Weihnachtsquiz auf die Probe, und öffneten reihum die Türchen ihres selbstgestalteten digitalen Adventskalenders und sangen zum Christfest gemeinsam Lieder. So lernten sie nicht nur eine Menge über andere Traditionen, sondern schlossen auch Freundschaften, die weit über das Fest der Liebe hinaus Bestand haben. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch. „Weihnachten eignet sich besonders gut, gemeinsame Traditionen zu entdecken. Das gelungene Projekt macht neugierig darauf, wie die Feiertage in anderen europäischen Ländern begangen werden und veranschaulicht die reiche kulturelle Vielfalt Europas“, so das Urteil der Jury. Das Projekt: eTwinning Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz jährlich herausragende europäische Schulpartnerschaften, die sich durch eine ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen. Schulen und Vorschuleinrichtungen können mithilfe von eTwinning Partnerschaften über das Internet aufbauen und mit digitalen Medien gemeinsam lernen. Europaweit sind rund 210.000 Schulen bei eTwinning angemeldet und nutzen die geschützte Plattform für ihre Projektarbeit. Als Teil des Programms Erasmus der Europäischen Union, in dem die Triebeser Regelschule seit Jahren aktiv arbeitet, wird eTwinning von der Europäischen Kommission und der Kultusministerkonferenz gefördert. Die Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning beim PAD unterstützt die teilnehmenden deutschen Schulen durch Beratung, Fortbildung und Unterrichtsmaterialien. Weitere Informationen zum Projekt unter: https://twinspace.etwinning.net/99863