Zeulenroda-Triebes. Schüler der Grund- und Regelschule haben Geld für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt. So wollen sie der Einrichtung helfen.

Triebeser Schüler spenden an Kinderhospiz Mitteldeutschland

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Triebeser Schüler spenden an Kinderhospiz Mitteldeutschland

Maike Kuhn, Josephine Friedel, Leonie Wagner und Joanne Röthel (von links) von der Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes zählen die Spenden, die Grund- und Regelschüler aus Triebes für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt haben.

Insgesamt 1007,89 Euro seien unter anderem durch einen Flohmarkt, das Sammeln von Pfandflaschen sowie Spendenboxen in Unternehmen und Geschäften der Region eingenommen worden. Am Donnerstag übergaben die vier Zehntklässlerinnen das Geld an Matthias Münch vom Kinderhospiz.

Es sei bereits das dritte Jahr in Folge, dass die Schule Geld für die Einrichtung aus Tambach-Dietharz sammle, sagte Schulleiterin Undine Schröder. „Wir wollen die Kinder und Familien unterstützen und dabei helfen, die letzten Tage so angenehm wie möglich zu gestalten“, so Leonie Wagner.