In der Grund- und Regelschule in Triebes sind umfangreiche Baumaßnahmen geplant.

Zeulenroda-Triebes. Der Stadtrat beschloss auf seiner Sitzung am Montagabend, dass umfangreiche Baumaßnahmen in der Grund- und Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes in Angriff genommen werden sollen. Dazu zählen die Sanierung der Sanitäranlagen und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs in die Schule

Triebeser Schule bekommt barrierefreien Zugang

Die Mitglieder des Stadtrates Zeulenroda-Triebes haben auf ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen, in der Grund- und Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes eine Sanierung und Umbau der Sanitäranlagen durchzuführen. Dabei zielen die Baumaßnahmen auf eine teilweise behindertengerechte Erschließung der Grundschule und der Regelschule ab. Zudem muss, wie in allen öffentlichen Einrichtungen, die Errichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges erfolgen.

In einem 1. Bauabschnitt sollen die Sanierung der WC- Anlagen, Sanierung der sanitären Anlagen in den Klassenräumen, Errichtung jeweils eines UNISEX- Behinderten- WC im Erdgeschoss der Grundschule und der Regelschule in Angriff genommen werden. Zudem ist ein barrierefreier Zugangs zum Erdgeschoss des Haupthauses vom Schulhof aus über einen Hebelift als Übergangslösung geplant und ein zweiter Rettungsweg für die Schüler des dritten Obergeschosses der Grundschule gebaut werden.

Mit der Erarbeitung der erforderlichen Planungsunterlagen wurden im September 2019 mit dem Architekturbüro Ehrhardt für das Gebäude sowie mit dem Ingenieurbüro Seeliger für die Bereiche Wasser/ Abwasser, Lüftung, Starkstrom sowie Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Verträge abgeschlossen.

Stadtrat Horst Gerber (FDP) wollte wissen, ob denn vorgesehen ist, dass alle Schulen in Zukunft barrierefrei ausgestattet werden sollen. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) sowie die Bauamtsleiterin Carry Förster informierten darüber, dass mit der Grund- und Regelschule Triebes begonnen wird, aber dass nicht alle Schulen mit einmal ausgerüstet werden können. Zum einen würde das den Kostenrahmen der Stadt übersteigen und zum anderen müsste dazu erst einmal der wirkliche Bedarf ermittelt werden. In Zukunft müssten aber die Schulen der Stadt sowie auch die Kindereinrichtungen barrierefrei gemacht werden. Doch hier gilt, so der Bürgermeister: „Schritt für Schritt“.

Reimann-Grundschule bekommt einen barrierefreien Zugang

In der Zeulenrodaer Friedrich-Reimann-Grundschule wird zudem die Möglichkeit eines barrierefreien Zugangs in das erste Obergeschoss gebaut, da hier der bedarf besteht, so Carry Förster.

In der Grund- und Regelschule „Georg Kresse“ werden Schüler der ersten bis zehnten Klasse unterrichtet

Die Schule in Triebes wurde 1989/1990 errichtet und im Jahr 2009 energetisch saniert. Hier werden Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse unterrichtet und gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Betreuung nach dem Unterricht bis zur 6. Klasse. Aus den genannten Gründen eignet sich die Grund- und Regelschule in Triebes innerhalb des gesamtstädtischen Schulkonzeptes besonders als barrierefreie Schule.