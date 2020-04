In der vergangenen Woche schwebten Teile der Fluchttreppe ein. Ein Kran bugsiert sie von der Greizer Straße aus in den Hof des Staatlichen Berufsbildungszentrum „Ernst Arnold" Greiz, Schulteil Zeulenroda.

Zeulenroda-Triebes. Es sind keine leichten Bedingungen und täglich muss neu koordiniert werden, aber dem Virus Corona wird auf der Baustelle Berufsschule in Zeulenroda-Triebes getrotzt

Trotz Corona läuft die Baumaßnahme in Zeulenroda-Triebes weiter

„Wir würden uns leichtere Bedingungen wünschen“, sagt Bauleiter Rico Beyse vom gleichnamigen ib-Bauprojekt aus Greiz auf der Baustelle im Schulgebäude des Staatlichen Berufsbildungszentrums „Ernst Arnold“, Schulteil Zeulenroda-Triebes. Wir liegen im Plan“, sagt Beyse. Täglich müssen sich Handwerker und Planer neuen Situation anpassen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf die Lieferungen der Baumaterialien.

Das Haus I wird grundhaft saniert

Das Haus I der Schule wird seit dem vergangenen Schuljahr grundhaft erneuert. Insgesamt neun Gewerke, überwiegend sind die Firmen aus der Region geben sich auf der Baustelle die Klinke in die Hand. Wobei, nicht ganz so kann durch den Virus vorgegangen werden. Hier bedarf es eines extra Bauablaufplanes und schon einiger logistischer Künste. Schließlich sollten sich die Handwerker der unterschiedlichsten Gewerke nicht zu nahe kommen. Maler, Bodenleger, Elektriker, Trockenbauer, Mauerer sind im gesamten Haus verstreut.

So ist es auch kein Wunder, dass mancher lauter Ton fällt, schließlich muss vieles auf Zuruf passieren. Im zweiten Obergeschoss wurden neue Decken eingebaut. Im ersten und im Erdgeschoss wird den Böden zu Leibe gerückt. Türen mussten teilweise versetzt werden oder neue eingebaut werden.

In den 90er-Jahren Schulhaus saniert

Jetzt war es an der Zeit, das Gebäude nicht nur rein technisch den aktuellen Normen und Erfordernissen anzupassen. Neue Datenleitungen mussten installiert werden, da die Schule auch mit interaktiven Schultafeln ausgestattet werden soll. Für die digitale Aufrüstung gibt es im Rahmen des „Digitalen Bildungspaketes“ Fördermittel.

Brandschutzforderungen müssen erfüllt werden

Gerade in puncto Brandschutz gab es Nachholebedarf. Brandschutztüren wurden eingebaut, ein zweiter Fluchtweg mit der dazugehörigen Treppe montiert, die Proteste in den Klassenräumen wurden entfernt und die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht. Zusätzlich wurden Sanitärleitungen erneuert, am Dach gab es Arbeiten und natürlich erfolgt auch der malermäßige Neuanstrich.

Die gesamte Investitionssumme wird auf 850.000 Euro geschätzt, war aus dem Landratsamt Greiz zu erfahren. g