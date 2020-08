Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und der Präsident der Greizer Faschingsgesellschaft, Michael Böttger (rechts), beim letztjährigen Fassanstich. Ob es in diesem Jahr soweit kommt, ist noch fraglich.

Trotz Corona: Narren in Greiz und Zeulenroda bereiten sich vor

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll in einer Telefonkonferenz angeregt haben, die kommende Karnevalssaison nicht stattfinden zu lassen. Hintergrund ist die Corona-Pandemie und die wieder steigenden Fallzahlen. Was sagen Karnevalisten in Zeulenroda-Triebes und Greiz dazu?