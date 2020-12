Turmmusik geht weiter

Von Heidi Henze

Zeulenroda-Triebes. "Da noch kein Ende der Pandemie abzusehen ist, sollen weiter Hoffnungszeichen über den Kirchturm der Zeulenrodaer Dreieinigkeitskirche erklingen, so Pfarrer Ingolf Herbst. Es ist schließlich die Weihnachtswoche und danach wollen wir sonnabends und sonntags jeweils 18 Uhr ein Zeichen setzen.

In der Woche nach Weihnachten täglich bis zum 3. Januar haben sich Musiker angesagt, die alle Zeulenroda-Triebeser an ihrem Spiel teilhaben lassen wollen. Ungebrochen ist die Lust von vielen musizierfreudigen Einwohnern aus unserer Region, sich daran zu beteiligen. "Ich höre immer wieder von dem daraus sich entwickelnden Ansporn, miteinander zu musizieren, zu proben und dann eben etwas Kleines aufzuführen. Natürlich in kleiner Besetzung aus maximal zwei Haushalten.

Nach jeder Musik vom Kirchturm werden die Namen und Fotos der Musiker über die Homepage der Kirchgemeinde Zeulenroda sowie über Facebook veröffentlicht. Insgesamt haben sich seit Frühjahr bereits 81 Leute beteiligt; und nur aus unserer Region. Rund 80 Mal fand in diesem Jahr bereits diese Turmmusik statt. Unterstützt wird sie weiterhin von der "Veranstaltungstechnik Zeulenroda".

Hoffentlich nerven wir manche damit nicht zu sehr, denn die Musik erklingt wie die Glocken, man kann sie nicht abstellen. Ich bitte um ein weites Herz, weil eben diese Musik für viele sehr wertvoll ist.

Danke an alle Beteiligten!