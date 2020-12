Die letzte Zeulenrodaer Kneipe ihrer Art macht zu

In dieser Zeit erlangte die gemütliche Lokalität absoluten Kultstatus. Allein die letzten 28 Jahre führte René &"Mieze“ Wagener, jüngster Sohn der Familie und seines Zeichens gelernter Maschinenbauer, das Geschäft. Er sah sich der Tradition verpflichtet und übernahm die Gaststätte von seiner Mutter im Juli 1992.

Gerücht ist nun Realität

Was erst als Gerücht die Runde machte, ist inzwischen bittere Realität. Die „Gaststätte Turnhalle“ stellt ihren Betrieb ein. „Ich werde einen neuen Lebensabschnitt fernab von Zeulenroda beginnen“, so der 57-Jährige. „Es hat sich langsam entwickelt und ich habe lange überlegt, aber es ist noch nicht zu spät für etwas Neues“, begründet René Wagener seine Entscheidung entgegen der Karriere als Gastwirt.

Kneipe mit Herz und Seele geführt

„Ich habe die Kneipe gerne geführt und es hat immer Spaß gemacht. Anfangs war der nahende Abschied ein komisches Gefühl, aber inzwischen überwiegt bei mir die Freude auf das Kommende. Was bleibt sind die vielen positiven Eindrücke sowie die vielen Freunde, die ich nicht vergessen werde“, so der Zeulenrodaer.



Für viele seiner Stammgäste kam die Nachricht vom Aus einem Schlag in die Magengrube gleich. Für ganze Generationen verkörperte die Turnhalle über Jahre hinweg ein zweites zu Hause. Es war eine angenehme Symbiose unter einem Dach. Erst in der eigentlichen Turnhalle Sport treiben, um anschließend gemütlich in der Gaststube zusammenzusitzen. Dies hatte zweifelsohne einen ganz eigenen Charme und war für unzählige Sporttreibende fester Bestandteil nach der wöchentlichen Trainingseinheit.



Es musste aber nicht immer der Sport der Grund sein, um einkehren zu wollen. Auch der Durst auf ein frisch gezapftes Feierabendbier zog viele in ihre Stammkneipe. All das, was einst Peter Alexander in seinem Lied „Die kleine Kneipe“ besang, in der „Halle“ – wie die Kneipe in Zeulenroda liebevoll genannt wurde, konnte Mann oder Frau, die eigene kleine heile Welt finden. Hier blendeten sie das real existierende Leben kurzzeitig aus, plauderten mit Freunden oder Bekannten über Gott und die Welt oder was sonst so alles passierte. Sie spielten Karten oder tranken ein Bier. Natürlich nur "damit es nicht zu lange im Fass lagerte".

Atmosphäre war bodenständig, nie übertrieben

Das Fazit der Gäste: "Es war einfach herrlich bodenständig, nie aufgesetzt und übertrieben. Die Preise waren stets moderat und die soziale Herkunft der Gäste spielte nie eine Rolle. Das Flair blieb über all die Jahre einzigartig authentisch und der Ton war typisch, herzlich rau, aber immer fair und mit viel Humor."



Einst wurden sogar in den Kellerräumen Schlachtfeste gefeiert. In der langen Historie der „Turnhalle“ gab es viele Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann. Da wurde eine Scheidung schon mal genauso gefeiert, wie ein runder Geburtstag. Nicht selten saßen die Fußballtrainer oder Wirtschaftsweisen am Stammtisch und warteten nur auf ihre Entdeckung.



Kaum ein Thema blieb unberührt



Kaum ein Thema, das im Laufe der Zeit nicht in der Halle besprochen wurde. „Ich finde es sehr schade, ich habe noch die Eltern gekannt, wir haben viele schöne Feiern im gemütlichen Ambiente erlebt, die Halle war fünfzig Jahre meine Stammkneipe“, bedauert Gerhard Schau aus Zeulenroda die Schließung. „Ein Besuch bei Mieze war immer ein Heidenspaß, bisschen was trinken, hin und wieder mal Skat spielen, Freunde treffen, bei Mieze war es einfach entspannend“, äußerte sich Manuel Grimm aus Zeulenroda.



All das wird es so nicht mehr geben. Die Zukunft der „Turnhalle“ ist derzeit völlig offen. Eines ist Fakt: Dieses oft verschmitzte Lächeln und die „trockenen“ Kommentare von "Mieze" werden viele vermissen – jedoch nie vergessen.