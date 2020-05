Rodney (l.) und Charlie (r.) nutzen auf der Veranda das schöne Wetter zum Beantworten der Quizfragen, die gar nicht so einfach sind. Schwester Abigail malt das Feuerwehrauto rot aus. Auch sie wird in den kommenden Wochen der Jugendfeuerwehr beitreten.

Üben auch in Krisenzeiten

„Damit in dieser schwierigen Zeit dein Jugendfeuerwehr-Wissen nicht verblasst, habe ich ein Quiz zusammengestellt. Ich hoffe, du hast Lust mitzumachen, denn du weißt ja, was ich immer sage: „Üben, üben, üben!“.

Mit diesen Zeilen appelliert der Bernsgrüner Jugendfeuerwehrwart Mike Vorwerk an seine 16 Jugendfeuerwehrmitglieder, auch in der Corona-Krise am Ball zu bleiben. Denn der Dienst der Jugendfeuerwehr fiel ja bekanntlich in den letzten Wochen aus. Und da kam Vorwerk die Idee, ein Quiz rund um das Feuerwehrwesen zu erstellen und auszugeben.

30 Fragen zur Feuerwehr

Das Quiz beinhaltet 30 Fragen mit teilweise vier möglichen Antwortauswahlen. So geht es um das Wissen für Abkürzungen LF 8/6, UVV, FwDV sowie um Notrufnummern der Rettungsleitstelle, Polizei und Kassenärztlichen Notdienst. Aber auch über die Bausteine des Verbrennungsdreiecks, die Einteilung der verschiedenen Brandklassen, die Gefahren der Einsatzstelle, welche Trupps die Saugleitung legen und kuppeln sowie über alle Teile, die an einem Fahrrad laut StVO funktionstüchtig sein müssen. Schilder von Hydranten gilt es ebenso zu bestimmen wie Abbildungen von diversen Knoten und das Benennen von Fahrzeugen der Feuerwehr Bernsgrün und von abgebildeten Ausrüstungsteilen.

Auswertung erfolgt sofort

Haben hoffentlich alle die Quizfragen beantwortet, folgt die Auswertung. „Es wird dabei nicht um Sieg und Platz gehen. Aber es wird Überraschungen für die Floriansjünger geben“, verrät Jugendfeuerwehrwart Mike Vorwerk.