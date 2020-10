Überlaufbecken schwebt ein

Es ist Dienstagmorgen um 8 Uhr. Der Krahn der Firma Klug mit seinen riesigen Ausläufern steht startbereit. Der Schwerlasttransport der Firma Otto Fischer aus Neustadt/Orla ist vorgefahren. Er hat eine 52 Tonnen schwere Ladung. Ein riesiger Betonklotz, gefertigt von der Firma Lasse Beton aus Querfurt, liegt sicher auf dem Hänger. Es ist ein Überlaufbecken, das in die Erde versenkt wird, im Zuge der Erneuerung der Abwasserleitung in Märien. Mit den Ausmaßen von 3,75 mal 3,75 Metern und einer Höhe von 3,10 Metern nimmt dieser Kollos riesige Dimensionen an.

Halbe Stunde später schwebt der Betonklotz in der Luft

Gegen 8.30 Uhr ist die Ladung verankert an den Tragegurten des Kranes und wird nun langsam und bedächtig in die Höhe gezogen. Handys werden von den Bauarbeitern der Firma TIW Tief- und Ingenieurbau GmbH Weichlitz, die für den Bau verantwortlich ist, gezückt, Fotos geschossen. Denn eine solche Aktion ist auch für die Bauarbeiter nicht alltäglich. Erschwerend hinzu kommt, dass rechts und links der Straße Wohnhäuser stehen und somit eine beträchtliche Enge herrscht.

Der Kranführer ist auf die Anweisungen seines Mitarbeiters angewiesen, großflächig ausdrehen mit der 52 Tonnen schweren Ladung kann er nicht. Auch sind Strom- oder Telefonleitungen im Weg, über die der Kollos gehievt werden muss.

Gegen neun Uhr befindet sich der Kollos über vorgesehenem Platz

Gegen 9 Uhr befindet sich die Ladung über dem riesigen tiefen Loch in der Straße. Nun ist Genauigkeit gefragt. Nicht nur der Betonklotz muss in die Baugrube eingepasst werden, die vorbereiteten Anschlüsse der Rohe müssen an die in der Erde vorgesehenen Rohre angepasst werden. Eines der Rohre hat einen Durchmesser von 1,40 Meter. Mit den anhängenden Seilen ziehen ziehen die Bauarbeiter das schwankende Überlaufbecken in die richtige Position.

Nach knapp zwei Stunden ist die Arbeit getan. Der Betonklotz hat seinen Platz an der dafür vorgesehen Stelle in der Erde eingenommen. Die Weichlitzer müssen nun die Rohre zusammenfügen, erst dann kann die Straße wieder verschlossen werden.

Zweckverband Wasser-Abwasser investiert über eine Million Euro

Weit über eine Million Euro investiert der Zweckverband Wasser-Abwasser Zeulenroda in den Anschluss der Südtangente, dritter Bauabschnitt, an die zentrale Kläranlage in Zeulenroda. Seit Ende Mai laufen die Baumaßnahmen im Bereich Märienstraße, Märien und Pöllwitzer Weg für die Installation des Stauraumkanals mit technischer Ausrüstung. Neben dem Schmutzwasserkanal werden auch die Rohre für einen Mischwasser- und einen Regenwasserkanal in die Erde verlegt.

Im Zuge der Bautätigkeit wird auch die Trinkwasserleitung erneuert. Das Leitungssystem soll in den 1920er-Jahren verlegt worden sein. Zudem werden rund 40 Hausanschlüsse erneuert.

Bauarbeiten liegen im vorgegebenen Terminplan

Seit Ende Mai sind die Mitarbeiter der Firma TIW Tief- und Ingenieurbau GmbH Weichlitz damit beschäftigt. Der Fertigstellungstermin für die gesamte Maßnahme Südtangente 3. Bauabschnitt, ist für Ende Oktober 2021 geplant. In diesem Jahr sollen die Leitungssysteme im Abschnitt 1, Märienstraße, Märien, Pöllwitzerweg verlegt werden, im kommenden Jahr im zweiten Bauabschnitt folgen dann die Rohrsysteme und Hausanschlüsse in der Herrengasse und der Weg zum Haus Nummer 41.