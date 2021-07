Überraschung des Käpt’n

Heidi Henze staunt und ist natürlich gespannt.

Auch wenn die Nierderböhmersdorfer zur Übergabe ihres Dorfgemeinschaftshauses berechtigterweise auf die gelungene Renovierung im Inneren stolz waren, so gab es gleich ein Achtungszeichen seitens des Ortsteilbürgermeisters. Denn nicht nur das Innere bedurfte einer Erneuerungskur auch die Fassade, muss einer Schönheitskur unterzogen werden. Wie man Ronny Schmutzler nun einmal kennt, hielt er nicht hinterm Berg damit. Einen genauen Zeitplan hatte er und so gab er noch im Sommer drei, vier Wochen vor, wo ein Gerüst das Dorfgemeinschaftshaus umzäunen soll. „In dieser Zeit benötigen wir jede Hand“, so der Ortsteilbürgermeister. Denn da soll nicht nur der Farbanstrich der Fassade erfolgen, sondern auch sämtliche Reparaturen sowie Anstriche für Fenster und Dachkasten müssen erledigt werden. Und dann hat der Käpt’n des Zeulenroda-Triebeser Ortsteiles noch eine kleine Überraschung parat, die er am Mittwoch nur flüsterte, sodass es kaum einer hörte. Wenn aber alles funktioniert, so wie er es sich vorstellt, dann könnte die Niederböhmersdorfer Windmühle gar Konkurrenz bekommen. Ich bin gespannt.