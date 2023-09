Unbekannte überfallen Frau in Zeulenroda

Zeulenroda. Drei unbekannte Personen sprachen in der Nacht eine Frau auf der Straße in Zeulenroda-Triebes an. Was danach geschah.

Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt seit Montagabend zu einem versuchten Raubüberfall. Eine 58-jährige Frau wurde am Montagabend gegen 23:30 in der Goethestraße in Zeulenroda-Triebes von drei Personen angesprochen.

Wie die Polizei mitteilte, belästigten diese die Frau mehrfach und versuchten ihr die Handtasche zu entreisen. Dies gelang jedoch nicht. Durch lautes Rufen, machte die Frau auf sich aufmerksam und Zeugen eilten ihr zu Hilfe.

Unter den drei mutmaßlichen Tätern befanden sich zwei junge Männer und eine junge Frau. Diese flüchteten in unbekannte Richtung.

Trotz Fahndung durch die Polizei konnte das Trio nicht gestellt werden. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

