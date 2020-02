Unfall auf B92: Fremdverschulden ausgeschlossen

Nach dem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 92 zwischen Greiz und Wildetaube im vergangenen Dezember hat die Staatsanwaltschaft Gera ihre Ermittlungen eingestellt. Dies sagte Pressesprecher Sven Schroth auf Anfrage dieser Zeitung.

Bei dem Unfall war ein 22-jähriger mit seinem Opel mit einem Linienbus der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Die 59-jährige Busfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Ein weiterer Fahrgast blieb unverletzt.

22-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Laut Polizei habe der 22-Jährige zwei vor ihm verkehrsbedingt haltenden Autos ausweichen wollen und sei in die Gegenfahrbahn geraten. Er starb noch an der Unfallstelle. Aufgrund des Rettungseinsatzes war die B92 stundenlang gesperrt. Kerzen und Blumen erinnern noch heute an den dramatischen Unfall kurz vor Weihnachten.

Als Unfallursache könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so Sven Schroth. Dies hätten die Ermittlungen gezeigt und seien deshalb nun eingestellt worden.

Unfallursache wird nicht bekanntgegeben

Wie genau es zu dem Unfall kam, dazu wollte Schroth keine weiteren Angaben machen. Dies geschehe aus „Gründen der postmortalen Persönlichkeitsrechte und des Anstands den Hinterbliebenen gegenüber“, so Schroth.