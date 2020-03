Die Band Schleimkeim tritt 1986 in der Punkwerkstatt in Erfurt auf.

Untergrund war Strategie

Der Zeitzeuge und Autor Geralf Pochop liest am 14. März autobiografische Erinnerungen über seine Erlebnisse und Erfahrungen in der Subkultur-Szene der DDR in den achtziger Jahren. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Siebenhitze in Greiz statt.

Pochop war ein verfolgter der Staatssicherheit und politischer Gefangener der DDR. Mit seinem Vortrag zeigt er am Beispiel der unabhängigen Friedens- und Punkbewegung, was es heißt, von staatlich organisierter Unterdrückung betroffen zu sein und welche Tendenzen im Alltagsleben in diktatorischen Regimen sich daraus ergeben. Als ein frühes Opfer rechtsradikaler Übergriffe auf Andersdenkende berichtet Pochop außerdem über rechte Strukturen und rassistische Tendenzen in der DDR.

Mit seiner Lesung und der anschließenden Diskussions- und Fragerunde möchte er zunehmender Demokratiefeindlichkeit und dem erstarken rechter Einstellungen etwas entgegensetzen und verdeutlichen, dass gewohnte Freiheitswerte in einer Gesellschaft nicht selbstverständlich sind.

Der Musiker Sebastian Schmidt wird die multimediale Lesung begleiten und vorgetragene Originaltexte aus der damaligen Subkultur-Szene authentisch umrahmen.

Im Anschluss an die Diskussions- und Fragerunde wird eine Band Originalsongs aus der DDR-Opposition wiedergeben. Die Sömmerdaer Band „Brechreiz 08/15“ war in der DDR verboten und konnte deshalb während der DDR-Diktatur nur in Räumen der kirchlichen Demokratiebewegung auftreten. Ihre Texte zu den Themen Umweltschutz, Friedensbewegung und Volkspolizeiwillkür riefen die Staatssicherheit auf den Plan.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16 Uhr in der Siebenhitze 51 in Greiz. Eine Kinderbetreuung wird angeboten. Im Anschluss: vegane Küche für alle, Der Eintritt ist frei.