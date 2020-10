Der Zeitzeuge und Autor Geralf Pochop liest über seine Erlebnisse und Erfahrungen in der Subkultur-Szene der DDR in den achtziger Jahren.

Untergrund war Strategie: Vortrag in Greiz widmet sich Punks in der DDR

Der Zeitzeuge und Autor Geralf Pochop las autobiografische Erinnerungen, über seine Erlebnisse und Erfahrungen in der Subkultur-Szene der DDR in den achtziger Jahren. Pochop war ein verfolgter der Staatssicherheit und politischer Gefangener der DDR. Mit seinem Vortrag zeigte er am Beispiel der unabhängigen Friedens- und Punkbewegung, was es heißt, von staatlich organisierter Unterdrückung betroffen zu sein und welche Tendenzen im Alltagsleben in diktatorischen Regimen sich daraus ergeben.