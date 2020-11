Vandalismus an Haltestellen in Zeulenroda-Triebes nimmt zu

Vergangene Woche trieben an den Bushaltestellen im Lohweg vermutlich Vandalen ihr Unwesen. Die Scheiben des Wartehäuschens wurden eingeschlagen und beschmiert. „Die mutwillige Zerstörung an den Haltestellen wird langsam zu einem schwerwiegenden Problem“, sagt Jürgen Ritter vom Bauamt der Stadt Zeulenroda-Triebes. Immer öfter käme es im Stadtgebiet und in den Ortsteilen zu Sachbeschädigungen an den Fahrgastunterständen. Angefangen von Graffiti und Schmierereien bis hin zu schweren Beschädigungen an der Verglasung. Das könnte für die Stadt in Zukunft teurer werden als bisher. „Die Scheiben sind Spezialanfertigungen und nicht unter 500 Euro zu bekommen“, sagt er. Meist springe eine Versicherung ein, aber wenn sich die Fälle weiter häufen würden, könne sich die überlegen, ob sie die riskanten Objekte überhaupt weiter absichert oder die Beiträge erhöht. Die Stadt sei jedes mal bemüht, schnell neue Scheiben einzusetzen. Aber da der Schaden gemeldet, genehmigt und schließlich noch ein ausführendes Unternehmen gefunden werden muss, könne sich die Ersatzbeschaffung schon mal über mehrere Wochen hinziehen. In der Vergangenheit hätte sich Chaoten unter anderem auch an den Verglasungen der Haltestellen in der Schopperstraße, am Stadtbachring, am unteren Bahnhof oder an einer Haltestelle im Ortsteil Mehla vergangen. „Meist passiert das im Schutz der Nacht“, sagt Jürgen Ritter.

Zuständig für die Haltestellen ist immer der Träger der Straßenbaulast. Bei Bundesstraßen also der Bund, bei Kreisstraßen der Landkreis und so weiter. Die Personen- und Reiseverkehrs (RPG) GmbH Greiz bedient im Landkreis nach eigenen 580 Haltepunkte. Insgesamt stehen dort 427 überdachte Haltestellen. Davon können aber auch mehrere auf einzelne Haltepunkte entfallen. Am Greizer Bahnhof beispielsweise sind alleine sechs Wartehäuschen zu finden. „Grundsätzlich ist diese Art der Sachbeschädigung kein landkreisweites Phänomen“, sagt PRG-Geschäftsführer Stefan Meißner. Warum gerade in Zeulenroda-Triebes so viele Fälle auftreten, lasse sich daher schwer erklären.