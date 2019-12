Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verbogene Wetterfahne in Auma kurzerhand abgesägt

Vielen Bürger war es gleich aufgefallen. Nach dem vergangenen Wochenende stimmte etwas auf dem Dach des „Alten Rathauses“ nicht mehr. Die Wetterfahne hing nur noch krumm und schief. Eine Spezialfirma rückte an, um den historischen Spitzhut des altehrwürdigen Gebäudes wieder zu richten. Doch der Kran war mit 24 Metern ein kleines Stück zu kurz. Einen Tag später fuhren sie mit einem größeren Gerät, das extra aus Mannheim geordert wurde, erneut vor. Nur um festzustellen, dass die Wetterfahne mit einem Stahlrohr so massiv im Dachfirst verankert ist, dass sie einfach nicht zu lösen war.

Holz im Dach hat über die Jahre gelitten

Doch noch einmal wollten die Arbeiter nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen. Also wurde die Wetterfahne kurzerhand abgesägt. Sie lagert nun im Bauhof. Jetzt geht es an die Spurensuche. „Es könnte sein, dass das Holz, wodurch das Stahlrohr verläuft, angefault ist“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU).

Es sei möglich, dass die Fahne dadurch in Schwingung geraten ist und sich durch den Wind verbogen hat. In diesem Fall müsste wohl das Holz in der Dachkonstruktion erneuert werden. Auch die goldene Kugel, die die Wetterfahne hält, müsse überprüft werden. Sie braucht vielleicht eine neue Legierung. Das wird aber wohl erst im neuen Jahr etwas werden.

Zeitkapseln bei der Bergung entdeckt

Bei der Bergung der Fahne gab es aber auch noch eine Überraschung der schöneren Art. So wurden zwei Hülsen unter der goldenen Kappe entdeckt. Sogenannte Zeitkapseln, in denen spezifische Gegenstände aus der Zeit, als dem „Alten Rathaus“ zuletzt unter den Hut geschaut wurde. „Wir wissen noch nicht, was drin ist“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt. In der nächsten Stadtratssitzung wolle man die Kapseln aus dem Jahre 1992 gemeinsam öffnen und diskutieren, welche Hinterlassenschaften für die Nachwelt man in die neue Kapseln tut.