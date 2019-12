EWZ Geschäftsführer Markus Dürr (Mitte) übergibt die Spenden an Michael Westenberger, Kirsten Seebauer, Peter Wetzel, Sylvio Fröbisch und Tobias Seiler (von links), die sie stellvertretend für ihre Vereine entgegen nehmen.

Geld gibt es für fünf zufällig ausgewählte Vereine in Zeulenroda-Triebes, die eine Sache gemeinsam haben.

„Vereine sind der soziale Kitt in einer Stadt“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Vereine sind der soziale Kitt in einer Stadt“

Was haben ein Feuerwehrverein, Rassegeflügelzüchter und der Förderverein für einen Kindergarten gemeinsam? Das große Engagement für eine Leidenschaft. Mehr als 150 Vereine gibt es in Zeulenroda-Triebes und Umgebung. Jedes Jahr wählen die Energiewerke Zeulenroda (EWZ) fünf von ihnen aus und übergeben einen Zuschuss für die Weihnachtsfeier – der aber auch gerne anderweitig verwendet werden darf.

Wegen der großen Anzahl an Vereinen in Zeulenroda-Triebes entscheidet das Los

„Bei so vielen Vereinen in der Stadt ist es schwierig, eine Auswahl zu treffen“, sagt Markus Dürr, Geschäftsführer der EWZ. Deswegen habe man vor ein paar Jahren festgelegt, das Los entscheiden zu lassen. So fiel die Auswahl dieses Mal auf den Förderverein der Kita Sonnenschein, den Feuerwehrverein Pöllwitz, den Rassegeflügelzüchterverein 1876 Zeulenroda und Umgebung, den Geflügelzüchterverein 1923 Pöllwitz und Umgebung sowie den SV 1975 Zeulenroda.

Bei der Preisübergabe sprachen die Vorsitzenden darüber, was sie am Vereinsleben schätzen und wo sie sich Verbesserung wünschen. Beim Rassegeflügelzüchterverein Zeulenroda und Umgebung und im Geflügelzüchterverein 1923 Pöllwitz könnte man davon ausgehen, die Federvieh-Liebhaber blieben meist unter sich. „Aber wir sind bei der Kirmes, beim Stadtfest oder auch bei Veranstaltungen im Tiergehege öffentlich aktiv“, sagt Peter Wetzel vom Zeulenrodaer Verein. Vereine seien der soziale Kitt in einer Stadt und Teil der öffentlichen Kultur.

Bürokratischer Aufwand kann manchmal nerven

Das werde auch in Pöllwitz so gelebt, sagt Sylvio Fröbisch, der Vereinsvorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir machen bei uns zum Beispiel oft gemeinsame Aktionen mit dem Kindergarten. Dann dürfen die Kids auch auf dem Feuerwehrauto mitfahren“, sagt er.

Michael Westenberg vom SV 1975 Zeulenroda ist seit mehr als 40 Jahren im Verein aktiv. Im kommenden Jahr will er kürzer treten und jüngeren Mitgliedern das Feld überlassen. „Ich habe es so lange gemacht, weil es einfach nur Spaß macht: der Zusammenhalt und das Verantwortungsgefühl“, sagt er. Doch der große bürokratische Aufwand des Vereinslebens nerve ihn manchmal. „Der müsste weniger werden“, sagt er.