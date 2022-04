Äste und Grünschnitt standen in Flammen, die Feuerwehr ließ den Holzstapel kontrolliert abbrennen.

Verfrühtes Maifeuer: Äste und Grünschnitt in Zeulenroda-Triebes entflammt

Zeulenroda-Triebes. Äste und Grünschnitt - eigentlich für das kommende Maifeuer vorgesehen - haben in der Nacht zu Donnerstag Feuer gefangen. Die Feuerwehr musste das vorbereitete Holz kontrolliert abbrennen lassen.

Die Meldung zu einem Brand in Weckersdorf, einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, rief in der Nacht auf Donnerstag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Kurz nach 1 Uhr rollten die Einsatzfahrzeuge zum Brandort der Straße Vorstadt aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Was brannte, waren Äste und Grünschnitt, die für das baldige Maifeuer gesammelt und bereits aufgeschichtet waren.

Die Kameraden der Feuerwehr ließen das Feuer letztendlich kontrolliert niederbrennen. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Greizer Polizei ermittelt zum Brandgeschehen und sucht nach Zeugen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.