Verschiedene Strategien

Der Winter hat Zeulenroda-Triebes weiter fest im Griff. Schnee und Minusgrade prägen diese Jahreszeit aktuell. Das stellt nicht nur uns Menschen vor Herausforderungen, sondern auch die Tiere. Wir haben mit Ingo Eckardt vom Naturschutzbund (Nabu) Gera/Greiz gesprochen, wie die Vogelwelt auf den Winter reagiert.

Die Temperaturen sind seit Wochen niedrig und es schneit immer wieder. Wie reagieren die heimischen Vögel auf diese Witterungsbedingungen?

Für die Vogelpopulationen, die bei uns überwintern, ist es jetzt natürlich eine schwierige Zeit. Sie kommen schwerer an Nahrung und sind aufgrund der Temperaturen darauf angewiesen, Kräfte zu sparen. Es gibt aber auch sogenannte Winterflüchtlinge, die bei einem Wintereinbruch jetzt noch beschließen in den Süden zu ziehen. Die Amsel ist so ein Fall. Während manche Populationen in wärmere Gefilde fliegen, bleiben andere bei uns. Im Februar führt der Nabu wieder eine Wasservogelzählung an der Talsperre Zeulenroda durch. Da Vögel permanent hin und herziehen, lässt sich schwer voraussagen, welche Populationen in diesem Jahr überwiegen.

Warum gibt es dieses unterschiedliche Verhalten?

Es sind einfach unterschiedliche Strategien. Denn es lässt sich nicht einfach sagen, dass Zugvögel besser dran wären. Vögel, die hier bleiben, haben keinen Zugstress und im Frühjahr bessere Karten bei der Auswahl der Brutplätze. Außerdem könnten sie, wenn weniger Vögel im Winter hier bleiben, von der Winterfütterung durch den Menschen profitieren. Aktuell werden es die Hiergebliebenen schwer haben. Denn auch Vögel aus den nördlicheren Gebieten - wie Bergfinken oder Erlenzeisige, kommen jetzt zu uns, um ihr Glück an großen Gewässern wie der Talsperre Zeulenroda zu probieren.

Was ist bei der Vogelfütterung im Winter zu beachten?

Wer im eigenen Garten ein Vogelhaus und eine Futterspende aufbaut, sollte darauf achten, dass der Ort etwas Ruhe und Abgeschiedenheit bietet. Die meisten Vögel brauchen Deckung, um sich an die Nahrung zu trauen. Zudem sollten sich wenige Menschen oder Tiere wie Katzen in der Fütterungsumgebung befinden. Auch eine Sitzmöglichkeit, die ausreichend Schutz bietet, ist für die meisten Tiere wichtig.