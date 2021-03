Viele Fragen, kaum Antwort

Für viele Menschen, vor allem OTZ-Leser, ist ihre Heimatzeitung der letzte Hoffnungsanker, wenn es darum geht einen Impftermin telefonisch oder über das Internet zu erhaschen. Der über 70- jährige Ulrich Pöhlmann aus Leitlitz gehört ebenso dazu wie weitere Greizer und Zeulenroda-Triebeser. Sie sind oftmals vorbelastet und haben das entsprechende Alter, um bevorzugt einen der Termine für den kleinen Piks zu bekommen. Wenn sie sich dann in der Zeitung melden, dann sind sie fast verzweifelt. „Ich möchte wenigstens wissen, wann ich endlich einen Impftermin bekomme“, sagt Ulrich Pöhlmann. Hinzu kommen die in dieser Woche erlassenen Ausgangsbeschränkung für die Bürger des Landkreises Greiz, wegen der hohen Inzidenzwerte. Viele fragen sich, ob sie überhaupt noch an die frische Luft dürfen. Viele Fragen bleiben offen, viele ungeklärt. Das trägt nicht dazu bei, dass die Leute nach gut einem Jahr Corona-Beschränkungen noch Verständnis für das Tohuwabohu haben. Es wird der Eindruck vermittelt, dass als es um das Ego einzelner Parteien geht. Mehr als Kopfschütteln oder mitleidige Bekundungen sind kaum noch zu erwarten. Kopfschütteln und Unverständnis, ganz zu schweigen von den Hinweisen auf pure Verschwendung von Steuermitteln in Form von Fördergeldern erntet die Situation, dass Zeulenroda bald zwei Veranstaltungsflächen haben wird. Neben der Seestern Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer entsteht gerade die Seestern Panorama-Arena. Beide befinden sich am Zeulenrodaer Meer und stehen auf den Grundstücken der Bauerfeind AG und beide sollen bespielt werden. Zeulenroda kommt also zukünftig im Doppelpack daher. Was dahinter steckt: Politisches und persönliches Gerangel. Wir bleiben als Zeitung dran.