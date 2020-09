Viele neue Eindrücke für die Fünftklässler

Im Zeulenrodaer Schiller-Gymnasium haben 74 Mädchen und Jungen am Montagmorgen ihr Lerndomizil bezogen. Mit einer kleinen Feierstunde und einer Zuckertüte sind sie begrüßt wurden

Zeulenroda-Triebes Am Montagmorgen im Zeulenrodaer Schiller-Gymnasium ist ein frohes Stimmengewirr zu hören. Die Schüler ziehen wieder in ihr gewohntes Domizil ein. Endlich, soll auch hier der geregelte Unterricht nach Montagen einziehen. Unter den Schülern auch die Mädchen und Jungen, die zum ersten mal das Schulhaus betreten. 74 Mädchen und Jungen der fünften Klassen werden zukünftig auf dem Friedrich Schiller-Gymnasium lernen. „Wir freuen uns darüber, dass so viele sich entschieden haben, auf dem Gymnasium den Regelschulabschluss und dann auch das Abitur abzulegen“, sagt Schulleiter Thomas Müller. Entsprechend freudig wurden die Jüngsten der Schule begrüßt.